Михайло Мудрик та Ілля Забарний взимку наробили трансферного переполоху в АПЛ. Десятки мільйонів, які Челсі заплатив Шахтарю за 22-річного гравця, дали йому змогу вирватися на перше місце рейтингу найдорожчих угод в історії українського футболу.

1. Михайло Мудрик (Шахтар ⇒ Челсі, 70 мільйонів євро, 2023 рік)

Найгучніший український трансфер під час зимової паузи в УПЛ. У медійному полі за півроку прізвище Мудрик набуло неймовірної популярності. Шанувальники звикли до цього, адже це добре, коли про українця гарно відгукується весь світ. Боротьба за Мудрика приголомшила фанатів і головного кандидата на купівлю, позаяк Шахтар хотів за свою зірку 100 мільйонів євро. Арсенал відмовився від такої угоди, а головний конкурент Челсі розбив серце багатьом фанатам "канонірів". Контракт розрахований на 8,5 року. Безумовно, цей період принесе гравцю досвід гри в європейських чемпіонатах, а можливо, він навіть заслужить "Золотий м’яч".

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2. Андрій Шевченко (Мілан ⇒ Челсі, 43,88 млн євро, 2006 рік)

До січня 2023 року – найдорожчий трансфер часів Незалежності. Шева на той момент здійснив мрію "синіх": Роман Абрамович домігся, щоб у його команді грав українець. Роки в лондонському Челсі не принесли українцю великого успіху. За три сезони Андрій Шевченко зіграв 77 матчів, забив 22 голи та віддав 10 результативних передач. Згодом Челсі безкоштовно відпустив Андрія Шевченка в Динамо.

3. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті ⇒ Арсенал, 35 млн євро, 2022 рік)

Трансфер Зінченка є третім за вартістю серед наших гравців. Універсальний півзахисник збірної України змінив клуб у літнє міжсезоння. Зінченко залишив Манчестер Сіті після п’яти сезонів, перейшовши в інший англійський клуб. Олександр підписав 5-річний контракт з Арсеналом. Зіна отримав можливість розкрити свій потенціал, адже чудово пасує до манери гри Мікеля Артети та відчуває повну довіру від головного тренера.

4. Ілля Забарний (Динамо ⇒ Борнмут, 27-28 млн євро, 2023 рік)

Трансфер Забарного в англійський Борнмут – один із найдорожчих продажів Динамо. Ілля гратиме за Борнмут під номером 27. Контракт із 20-річним футболістом збірної України підписано терміном на 5 років. Вихованець київського клубу отримав непросте завдання – рятувати від вильоту з АПЛ команду, яка посідає передостаннє місце. Загалом 20-річний Ілля Забарний зіграв за киян 84 матчі, в яких забив один гол та двічі відзначився асистом.

5-6. Андрій Ярмоленко (Динамо ⇒ Борусія Д, 25 млн євро, 2017 рік)

Андрій Ярмоленко вражав своєю результативністю в київському клубі. За 340 матчів наколотив 137 м'ячів та виконав 90 гольових пасів. Така продуктивність українця привернула увагу Борусії Дортмунд. Період у німецькому клубі, втім, не став довготривалим. Андрій через травму вибув на кілька місяців, після чого так і не повернувся у стартовий склад.

5-6. Дмитро Чигринський (Шахтар ⇒ Барселона, 25 млн євро, 2009 рік)

Дмитро Чигринський розділяє 5 місце серед найдорожчих українських трансферів. Він був капітаном "гірників", одним із авторитетів захисної лінії, який не боявся ні м'яча, ні суперників. Це зацікавило самого Пепа Гвардіолу – тодішнього тренера Барселони. Однак досить швидко він втратив місце у складі каталонського клубу. Зіграв у підсумку лише 14 матчів. Тому вже наступного сезону Чигринського продали назад у Шахтар.

7. Андрій Шевченко (Динамо ⇒ Мілан, 24 млн євро, 1999 рік)

Перехід, який відбувся у 1999 році, досі залишається в топ-10 найдорожчих трансферів. Мілан довго стежив за Шевченком і хотів придбати готового для основи футболіста. Уболівальники італійського клубу мали великі очікування від перспективного гравця. Шева блискавично заграв у Мілані. За перший же сезон Андрій в одній лише Серії А забив 24 голи, підкоривши Італію. У 2004 році українець завоював "Золотий м’яч" – титул найкращого футболіста Європи.

8. Віталій Миколенко (Динамо ⇒ Евертон, 23,5 млн євро, 2022 рік)

Перехід українця з Динамо до Евертона відбувся на початку 2022 року. Віталій Миколенко підписав контракт з англійським клубом до 2026-го. Це був великий і важливий крок у житті футболіста. Лівий захисник збірної України швидко почав проявляти свої сильні сторони у грі за Евертон. А гол, який Миколенко забив у ворота Лестера, фанати "ірисок" визнали найкращим у всьому сезоні.

9. Андрій Ярмоленко (Борусія Д ⇒ Вест Гем, 20 млн євро, 2018 рік)

Український вінгер Борусії Андрій Ярмоленко у 2018 році став гравцем англійського Вест Хема. Серед причин переходу було названо бажання німецького клубу дати шанс молодшим гравцям, які виступали на позиції екс-динамівця.

10. Сергій Ребров (Динамо ⇒ Тоттенгем, 18 млн євро, 2000 рік)

Сергій Ребров закриває список топ-10 найдорожчих українських футболістів. Нападник збірнгї України перейшов до Тоттенхема у 2000 році. Здавалося, що 26-річний українець метеором увірветься до чемпіонату Англії, але його трансфер вважають одним з найгірших в історії "шпор". Пробитися в основу Реброву не вдалося, після чого він покинув лондонський клуб. В активі Реброва – 72 матчі у всіх турнірах за Тоттенхем та 16 забитих м’ячів.

Віра Бойчук, спеціально для "Футбол 24"

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