Гамбійський форвард Мухаммед Канте перебуває на перегляді у Шахтарі, повідомляє The Nerve Africa.

Шахтар здивував рішенням щодо відновлення чемпіонату U-21 – однозначна позиція "гірників"

18-річний нападник, який виступає за місцеву Вагаду, проведе у таборі "гірників" тиждень, намагаючись зарекомендувати себе.

Канте називають одним із найперспективніших молодих талантів Гамбії. Так, у 8-ми останніх матчах за першу команду Вагаду (яка, до слова, виступає у другому дивізіоні) він забив 4 голи, чим привернув до себе увагу скаутів з усього світу.

Наразі невідомо, з ким тренуватиметься Канте – з першою командою "гірників" чи з молодіжкою, яка нині також тренується в Туреччині.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Шахтар вже підписав двох легіонерів: Кевіна з Палмейрас за 15 млн євро і Марлона Гомеса з Васко да Гами за 16 млн, який нині феєрить у складі збірної Бразилії U-23, допомагаючи їй завоювати путівку на Олімпіаду.

Новачок Шахтаря голом допоміг Бразилії здолати Еквадор у битві лідерів, Венесуела обіграла Колумбію: відбір на Олімпіаду