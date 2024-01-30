Шахтер после трансферов бразильцев Кевина и Марлона Гомеса продолжает селекционную работу по всем уголкам мира.

Гамбийский форвард Мухаммед Канте пройдет просмотр в Шахтере, сообщает The Nerve Africa.

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18-летний нападающий, выступающий за гамбийскую Вагаду, проведет в лагере "горняков" неделю, пытаясь зарекомендовать себя. Если он все же подпишет контракт с Шахтером, то станет первым игроком в истории своего клуба, который переехал в Европу.

Канте называют одним из самых перспективных молодых талантов Гамбии. Так, в 8-ми последних матчах за первую команду Вагаду (которая, к слову, выступает во втором дивизионе) он забил 4 гола, чем привлек к себе внимание скаутов со всего мира.

Пока неизвестно, с кем будет тренироваться Канте – с первой командой "горняков" или с молодежкой, которая сейчас также тренируется в Турции.

Напомним, в зимнее трансферное окно Шахтер уже подписал двух легионеров: Кевина из Палмейрас за 15 млн евро и Марлона Гомеса из Васко да Гамы за 16 млн, который сейчас феерит в составе сборной Бразилии U-23, помогая ей завоевать путевку на Олимпиаду.

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