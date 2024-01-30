Після того як Сергій Ребров, якого обрали віце-президентом УАФ, заявив, що варто було б відновити чемпіонат U-21, який буде дуже важливим для інституту збірних, в українському футболі зав'язалась дискусія щодо цього питання.

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Частина клубів підтримала цю ідею (Динамо, Олександрія), хтось утримався, зазначивши, що поки немає рішення, нема про що говорити (Полісся, Оболонь). Були й такі, хто виступив категорично проти (Рух, Зоря). Свій варіант запропонував СК Дніпро-1.

Висловився щодо відновлення раніше скасованого турніру і Шахтар. "Ми не підтримуємо ідею повернення чемпіонату U-21. Це буде сильний фінансовий тиск на клуби", – цитує Tribuna заяву клубу.

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов на 4-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 31 очко. Від лідера – Кривбаса – "гірники" відстають на 3 пункти і мають 2 гри в запасі.

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