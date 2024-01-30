В 4-му турі кваліфікації на Олімпійські ігри в Південній Америці відбулось 2 матчі. Результати, огляд та відео голів читайте і дивіться на "Футбол 24".

Південна Америка, Олімпійські ігри, кваліфікація, 4-й тур

Бразилія U-23 – Еквадор U-23 – 2:1

Голи: Марлон Гомес, 65, Пірані, 75 – Меркадо, 59

Колумбія U-23 – Венесуела U-23 – 0:1

Гол: Болівар, 34

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У 4-му турі відбору на Олімпійські ігри від Південної Америки зійшлись лідери – Бразилія та Еквадор. Перший тайм минув без голів, а по перерві "трикольорові" вийшли вперед – Меркадо обдурив голкіпера бразильців і дальнім ударом шокував вболівальників "селесао".

Та вже за 6 хвилин своє слово сказав Марлон Гомес – новачок Шахтаря замкнув сферу на дальній стійці після прострілу від Ендріка. За трохи Пірані з другої спроби вже у падінні закрутив сферу у кут воріт, зробивши рахунок 2:1. Бразилія набрала 9 очок, вийшла в лідери і має гру в запасі, Еквадор з 7-ма пунктами другий.

Венесуела мінімально здолала Колумбію. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині першого тайму: Болівар виявився найспритнішим після навісу з кутового і з відскоком від газону відправив м'яч у сітку повз голкіпера. Перемога принесла Венесуелі 5 балів і підняла на третю сходинку, Колумбія без очок остання.

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