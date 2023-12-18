Голкипер Колоса Кирилл Фесюн заинтересовал Шахтер, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 21-летний вратарь является одним из приоритетных вариантов для дончан.

Напомним, Фесюн после продажи Евгения Волынца в СК Днепр-1 стал основным в ковалевской команде. В нынешнем первенстве он в 16-ти поединках УПЛ пропустил 10 голов (в 9-ти матчах отстоял "на ноль"), что стало лучшим показателем среди всех клубов чемпионата Украины.

Кирилл регулярно вызывается в молодежную сборную Украины, однако пока находится в тени конкурентов – сначала он проигрывал конкуренцию за место в стартовом составе Анатолию Трубину, а сейчас Руслану Нещерету.

Отмечается, что у Дмитрия Ризныка в Шахтере нет достойного соперника, который бы держал его в тонусе: контракт 31-летнего Артура Рудько истекает летом, а молодые Владислав Кравец, Денис Бровченко, Денис Твардовский и Тимур Пузанков не могут похвастаться прогрессом. Ожидается, что Шахтер подпишет Фесюна летом 2024 года.

К слову, контракт Кирилла с Колосом действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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