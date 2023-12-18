Шахтар розійшовся миром з Авіспа Фукуока у товариському матчі (2:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Товариський матч

Авіспа Фукуока – Шахтар – 2:2

Голи: Сікан, 8, Швед, 53 – Мія, 34, Канаморі, 37

У завершальному для Шахтаря матчі 2023 року "гірники" зустрічались з представником найвищого дивізіону чемпіонату Японії – Авіспа Фукуока. Поєдинок мав благодійний характер і був спрямований на те, аби нагадати всьому світу, що Україна вже другий рік продовжує протистояти мерзенному окупанту.

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Донеччани вирушили у Токіо одразу після матчу останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту (5:3) і отримали в столиці Японії розкішний прийом. "Гірники" провели зустріч з українськими переселенцями, потренувались у центральному парку Токіо, насолодились вечірнім містом тощо.

Перед стартом зустрічі до учасників матчу звернувся прем'єр-міністр Японії, а посли здійснили перший символічний удар по м'ячу (кожен по свому). Гімни обох країн виконали оперні співачки України та Японії.

Маріно Пушіч виставив на останню гру сезону основний склад, натомість хто вийшов в основі японців ми можемо лише здогадуватися. До слова, VAR у матчі не працював.

Господарі одразу ж кинулись пресингувати ворота суперника і Різнику довелось вступати у гру вже на 1-й хвилині. Японці міцно затиснули Шахтар на своїй половині поля демонструючи, що налаштовані поборотись за результат.

На 7-й хвилині перша ж атака "гірників" призвела до гола: Гочолейшвілі з правого флангу навісив у воротарський і Сікан головою пробив у протихід голкіперу. На 13-й хвилині Данило міг оформити дубль, але невдало завершив комбінацію після скидання Невертона. Потроху атакувальні потуги японці здулись і Шахтар повністю взяв гру під свій контроль.

В середині тайму Невертон поборовся до останнього з суперником, обдурив його на лінії поля, розвернувся і пробив. Захисник Авіспа Фукуока в останній момент встиг вибити на кутовий. За трохи "гірники" розіграли чергову класну атаку: Зубков віддав ліворуч на Невертона, той повернув Олександру, який скинув під удар Судакову – постріл Георгія з меж штрафного самовіддано заблокував захисник.

Приспавши пильність донеччан господарі на 34-й хвилині зуміли відновити статус-кво: після навісу з правого флангу Різник зреагував на удар впритул, але на добивання головою від захисника Даїки Мії вже не встиг – 1:1. Не минуло і 3-х хвилин як японці вийшли вперед: розрізна передача за спину Гочолейшвілі, пас на Такеші Канаморі і Різник лише спостерігав, як сфера влетіла у дальній кут.

На останніх хвилинах першого тайму Зубков обійшов половину команди суперника, виклав пас-цукерочку на партнера, але удар було заблоковано. За мить вже Сікан головою намагався закинути голкіперу "за комірець", але пробив над поперечиною.

По перерві Пушіч замінив майже всю команду. Першого удару від "гірників" довелось чекати довгих 5 хвилин – Швед ледь не пробив кіпера Фукуоки. На 53-й хвилині Мар'ян спробував пробити вдруге і не схибив: отримавши діагональ від Криськіва на правий фланг він змістився ближче до центру і влучно закрутив під дальню стійку – 2:2.

В середині тайму Криськів розігнав атаку Шахтаря центром поля, віддав на Шведа, а той правору на Егіналдо. Бразилець увірвався у штрафний і цілив у дальній кут, але пробив неточно. За трохи Козик вривався на побачення з голкіпером, але у жорсткому зіткненні опинився на газоні. Варто відзначити японську культуру – одразу ж до нашого гравця підбігло декілька гравців суперника, аби перепросити за неприємний епізод.

Заміни від тренера Авіспа Фукуока освіжили гру японців і "гірникам" довелось декілька хвилин тримати оборону – Рудько врятував після удару притул.

На 82-й хвилині Пушіч опинився перед дилемою: Егіналдо зазнав травми, а міняти бразильця не було ким – всі польові гравці вже були задіяні у грі. Зрештою, після зусиль лікарів, футболіст повернувся у гру. Вже у доданий час господарі втекли у контратаку лівим флангом і з лінії штрафного мали шанс вирвати перемогу – м'яч пройшов впритирку зі стійкою. Зрештою, все завершилось мирною нічиєю.

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