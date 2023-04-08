Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Минай, стартував о 13:00. Команда Мірчі Луческу програла останні два домашні матчі чемпіонату України. Ба більше, Інгулець і Зоря зуміли навіть не пропустити від Динамо на стадіоні Лобановського. Знову втрачати очок киянам не можна було – Зоря, яка розмістилася на третьому місці, й так відірвалася на 4 очки, а говорити про якесь переслідування СК Дніпро-1 чи Шахтаря поки що взагалі недоречно.

На папері у "біло-синіх" був розкішний шанс перервати невдалу домашню серію, адже Минай вважається зручним опонентом для Динамо. Закарпатці програли киянам усі 7 попередніх поєдинків із загальним рахунком 1:17.

Київська команда досі змушена обходитися без Віталія Буяльського, який відбував останній матч дискваліфікації. Мірча Луческу зробив лише одну зміну після вдалого виїзного поєдинку зі Львовом – замість Караваєва справа в обороні вийшов Тимчик. Усі решта футболістів, включно з молодими Нещеретом, Царенком і Дячуком, зберегли свої місця.

Динамо – Минай: онлайн-трансляція матчу УПЛ

З перших секунд кияни затисли гостей на їхній половині поля. Перший момент вже на 3-й хвилині – удар Сидорчука був неточним, а з дальньою спробою Дубінчка впорався Бандура. Класну атаку розіграли Лонвейк і Ванат – Джастін знайшов Владислава у штрафному, а от удар нападника вийшов дуже слабким. Нємчанінов без проблем заблокував.

Шепелєв обіграв захисника і виконав потужний простріл/удар з гострого кута. Бандура не без труднощів, але парирував. А на 12-й хвилині Лонвейк гарматним ударом у дотик ледь не зламав поперечину – супермомент від Динамо! Суттєва перевага команди Луческу в дебюті зустрічі. Минай практично не переходив центр поля і не пропустив лише дивом.

Київ продовжував нагнітати. В позиційну атаку пішов навіть центрбек Дячук, але удару завдав Ванат – знову сейв Бандури. Нарешті і Минай почав переходити середину поля і навіть доходити до штрафного Динамо, однак кілька прострілів та навісів не були складними для Нещерета. Швидкий Царенко класно розібрався з Булезою, проте простріл Антона не знайшов адресата. Гра трішки підрівнялася – гості витримали стартовий натиск, після чого тиск "біло-синіх" трохи знизився. Ударів стало менше, а з численними навісами справлялися захисники і кіпер.

Щоправда, у Миная стало білше помилок при виході з оборони. Одна із таких втілилася у пропущений гол на 35-й хвилині. Сидорчук відібрав м'яч, Беніто прострілив на Ваната, той відкинув на Лонвейка. Джастін бив, але вийшов ідеальний пас на Царенка. Антон зіграв як справжній центрфорвард, підправивши м'яч у сітку. 1:0 – перший гол 18-річного хавбека за Динамо в офіційному матчі. І перший для киян у другому колі в рідних стінах.

До перерви господарі могли розвинути свій успіх, але Ванат не зміг замкнути простріл з правого флангу. Активно розтягували динамівці своїх суперників по ширині поля, що і принесло результат в одній із атак. На останніх секундах тайму кияни заробили небезпечний штрафний, однак повторення успіху зі Львовом не вийшло – Шепелєв зарядив вище. 1:0 після 45-ти хвилин.

Старт другого тайму теж був за Динамо. Бандура забрав м'яч після потужного удару Попова. Минай у рідкісній контратаці ледь не привіз проблеми киянам. Дубінчак у підкаті заблокував простріл Твердохліба. Але на 62-й хвилині господарі подвоїли свою перевагу. Ванат отримав пас від Шепелєва з лівого флангу, відклеївся від Булези і пробив лівою у дальній кут. 2:0.

До честі Миная, він таки влаштував штурм відчаю. Помилка Дячука ледь не коштувала киян пропущеного гола, а після удару з льоту Нещерет врятував Динамо. Луческу освіжив гру замінами, одна із яких ледь не коштувала киянам вилучення. Яцик, який лише вийшов на поле, грубо зіграв у підкаті. Лише жовта. Був шанс у Еріка Раміреса, але повторити вдалий вихід зі Львовом венесуельцю не вийшло.

2:0 – Динамо виграло домашній матч УПЛ вперше у 2023 році. Кияни набрали 39 очок і до завершення гри Кривбас – Зоря відстають від луганців на 1 бал. Минай опустився на 14 сходинку – це зона перехідних матчів.