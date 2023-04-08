Матч Шахтер – Металлист стартовал в 14:00. "Горняки" в прошлом туре потеряли очки с Черноморцем после зрелищных 2:2, но продолжали лидировать в УПЛ, опережая СК Днепр-1 на 1 пункт. А вот Металлист не выигрывал в чемпионате Украины с 15 октября – неудачная серия харьковчан насчитывала уже 12 поединков (5 ничьих, 7 поражений). "Желто-синие" набрали 18 очков и на момент начала игры находились в зоне переходных матчей (13 место турнирной таблицы УПЛ).

Игор Йовичевич обошелся без больших экспериментов. Очередной шанс получил грузинский латераль Георгий Гочолейшвили, уже забивший дебютный гол в ворота одесситов. Ярослав Ракицкий также вышел с первых минут, как и Даниил Сикан. Остальные – все прогнозируемо. Вернулся Степаненко, пропускавший предыдущий поединок с Черноморцем.

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На старте игры казалось, что проблем у лидера чемпионата не будет. Металлист только отбивался. Сикан попал в штангу, были моменты у Степаненко и Бондаренко. Выглядело, что гол – дело времени, однако подопечные Огненовича пришли в себя. Шахтер еще и в меньшинстве мог остаться – Степаненко в подкате грубо вставил Прядуну в незащищенную часть ноги. Только желтая для капитана Шахтера. Был бы VAR – последствия вполне могли быть другие.

Игор Йовичевич вынужден был снимать Джурасека, получившего повреждение. Вместо хорвата вышел Очеретько. И только на последних минутах тайма Шахтер устроил настоящий ливень атак на ворота Ермолова. Вратарь харьковчан стал настоящим героем своей команды, дважды вытаскивая мяч на линии ворот. В одном из этих эпизодов были подозрения на автогол, однако рефери не увидел взятие ворот, а VAR не было. После удара Гочолейшвили уже и Ермолов был бессилен, но перекладина спасла Металлист. 0:0 после первого тайма – харьковчане держались, но "горняки" на свой гол, безусловно, наиграли.

На старте второго тайма Металлист гораздо активнее пошел вперед. Но и Ермолов продолжал творить чудеса в воротах. Эффектным был его сейв после удара Бондаря (правда, там был зафиксирован офсайд, но тем не менее). Он же классно отразил удар Очеретько, однако следующий угловой стал для харьковчан роковым. С первой подачей номинальные гости справились, но в следующей фазе атаки Судаков подал на Бондаренко, а тот в два касания разобрался и положил мяч в сетку. 1:0 на 64-й минуте. Бондаренко отметил голом свой 50-й матч в УПЛ.

"Горняки" могли снимать все вопросы, однако на 72-й минуте каркас ворот третий раз сыграл за Металлист. Невероятный сегодня Даниил Ермолов перевел мяч в перекладину после удара Траоре с нескольких метров. В почти такой же ситуации он не дал забить и Судакову. Фантастика от кипера Металлиста.

К сожалению для него, в атаке харьковская команда не играла так же удачно, хотя на последних секундах имела момент. Трубин ошибся, отдав Прядуну, но сам же и отразил удар Максима. 1:0 – Шахтер набрал 46 очков и гарантированно останется лидером Премьер-лиги после 20 туров. Металлист эпизодами понравился, но довел безвыигрышную серию до 13-ти матчей, оставаясь в зоне вылета.

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