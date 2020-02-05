Шахтар без проблем переміг Македонію ГП – несподіваний капітан та дебютний гол Фернандо

Шахтар обіграв Македонію ГП в товариському поєдинку (2:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Македонія ГП – 2:0

Голи: Тете, 13, Фернандо, 44

Матч Шахтар – ГП Македонія стартував о 10:30 за київським часом. Гру транслював телеканал "Футбол 1". Даний спаринг став першим контрольним поєдинком "гірників" на другому турецькому зборі. До слова, Шахтар вперше зіграв товариський матч проти команди з Північної Македонії. Цікаво, що сьогодні ж команда Луїша Каштру проведе і другий спаринг – о 16:00 "гірники" розпочнуть матч проти данського Сеннерюска, тому чимало лідерів донеччан не грали з македонцями. Натомість доволі несподівано свій шанс отримав Богдан Бутко, який шукає іншу команду та не заявлений на Лігу Європи.

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Македонія ГП (повна назва – Македонія Герче Петров) представляє Скоп'є – столицю країни. У 2009 році команда єдиний раз в історії виграла чемпіонський титул, а сезон 2018/19 завершила на 5-й позиції. У поточному чемпіонаті Македонія ГП знову йде на 5-му місці національної першості.

Луїш Каштру довірив місце у воротах Анатолію Трубіну. Четвірку захисників склали Бутко, Хочолава, Бондар (вийшов з капітанською пов'язкою) та Сіпріано. У центрі поля діяли молодий Дмитро Криськів та Маркос Антоніо. Ближче до атаки грали Коноплянка (зліва), Тете (справа) та Бондаренко, а на позиції форварда вийшов Фернандо Педро.

"Гірники" з перших хвилин захопили м'яч під власний контроль, але до гостроти біля воріт суперника це спочатку не призводило. Центрбек македонців Ковачев невдало обробив м'яч поблизу власного штрафного та міг привезти небезпеку – Бондаренко тут же вступив у відбір, але рефері зафіксував фол. Непогано виводили на ворота Фернандо, проте бразилець не встиг до м'яча. Зрештою, після короткої розвідки пішли моменти. На 12-й хвилині. Бутко здійснив ривок до штрафного та віддав на Фернандо. Той втратив шанс для удару, але м'яч відскочив до Маркоса Антоніо. Постріл бразильця з-за меж штрафного – трішки вище! Втім, вже у наступній атаці "гірники" відкрили рахунок. Тете отримав м'яч на правому краю штрафного, на замасі прибрав захисника та з лівої пробив низом у дальній кут. Круглий від стійки влетів у ворота. Доволі ефектно – 1:0.

На цьому Шахтар не зупинився і продовжив атакувати. Фернандо віддав на Тете, той ефектно скидав п'ятою на Бондаренка – Артем не зрозумів задум бразильця і не встиг до м'яча. "Гірники" затиснули суперника на його половині поля і подали кілька стандартів, які не призвели до небезпеки. Були нагоди у Фернандо та Хочолави – перший не зміг обробити м'яч після розрізної передачі Тете, а грузину трішки забракло для акцентованого удару після подачі зі штрафного. На 32-й хвилині рахунок міг ставати 2:0. Тете скинув на Бутка, той пробив з гострого кута – Йовановскі врятував! Розіграш кутового завершився неточним ударом Бондаря.

Наприкінці тайму черговий стандарт ледь не призвів до другого гола. Голкіпер перевів м'яч у стійку після удару Бондаря, а добивання Криськіва заблокували захисники. Просто диво, як у цьому епізоді обійшлося без взяття воріт. Буквально за хвилину настало відчуття дежавю: знову кутовий Тете, знову удар Бондаря головою, знову стійка! Зрештою, на 44-й хвилині рахунок таки став 2:0. Фернандо перехопив невдалий пас захисника, обіграв голкіпера та вразив порожні ворота. Дебютний гол бразильця після повернення з оренди у Спортінгу. До слова, Шахтар вперше у 2020 році забив більше одного м'яча за гру.

На другий тайм Каштру випустив Олексія Шевченка, Дентінью та Данила Сікана, натомість Трубін, Криськів та Фернандо пішли відпочивати. Одразу була нагода у Дентінью, але захисник заблокував його удар. У цьому ж епізоді бразилець отримав травму та за кілька хвилин змушений був залишити поле. Перед заміною Дентінью міг забивати Сіпріано, але не влучив у ворота після виходу віч-на-віч з гострого кута. Вакула, який щойно вийшов на поле, у стилі Коноплянки змістився в центрі та пробив – голкіпер на місці.

На 63-й хвилині Македонія ГП забила з першого ж свого моменту. Після сильного удару зі штрафного Шевченко відбив перед собою, а добивання Яшаревскі було влучним. Втім, арбітр з Молдови скасував взяття воріт через офсайд. Активніше заграли македонці після перерви – Шевченко знову вступив у гру після подачі з флангу та вибив м'яч. Свої моменти були і в Шахтаря – зокрема, у Тете, Вакули та Маркоса Антоніо, але рахунок більше не змінився. Експериментальний склад "гірників" легко обіграв Македонію ГП.

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