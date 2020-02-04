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Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи – Бутко поза списком

20:50 1819 Читать на русском
Шахтар оголосив заявку на плей-офф Ліги Європи – Бутко поза списком
Луїш Каштру з підопічними на тренуванні / Сайт Шахтаря

Тренерський штаб Шахтаря визначився зі списком гравців, які зможуть допомогти команді у плей-офф Ліги Європи.

Донецький клуб на своєму офіційному сайті опублікував повну заявку на турнір.

Шевченко зустрівся з гравцями Шахтаря – відео з тренувального табору "гірників"

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов

Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Додо

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Тете, Євген Коноплянка, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Майкон, Маркос Сіпріано, Сергій Болбат, Олександр Піхальонок, Фернандо

Нападники: Жуніор Мораєс, Данило Сікан

Ще шість гравців були заявлені за списком Б – Микита Турбаєвський, Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Назарій Муравський, Артем Бондаренко та Михайло Мудрик. А от Богдан Бутко разом з Владиславом Вакулою та Ігорем Кірюханцевим (двоє останніх грали в оренді за Маріуполь, але збори провели з "гірниками") залишилися поза заявкою.

Нагадаємо, Шахтар в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з Бенфікою. Матчі між чемпіонами України та Португалії відбудуться 20 та 27 лютого.

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