Шахтар – Македонія ГП – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар розібрався з Македонією ГП в рамках тренувальних зборів. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Македонія ГП.

Шахтар відразу захопив ініціативу, і ледь не перший момент призвів до голу у ворота македонців. Тете елегантно прибрав захисника і філігранним ударом від стійки вивів "гірників" уперед. Також були нагоди у Фернандо, Хочолави і Криськіва, однак їм пощастило менше.

Шахтар без проблем переміг Македонію ГП – несподіваний капітан та дебютний гол Фернандо

Команда Каштру все ж встигла подвоїти перевагу перед самісінькою перервою. На 44-й хвилині Фернандо перехопив невдалий пас захисника, обіграв голкіпера та вразив порожні ворота. Друга половина вийшла "сухою" попри хороші можливості у обох суперників. Македонія ГП навіть змогла забити, щоправда, арбітр зафіксував офсайд.