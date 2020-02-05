Шахтер без проблем победил Македонию ГП – неожиданный капитан и дебютный гол Фернандо

Шахтер обыграл Македонию ГП в товарищеском поединке (2:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Македония ГП – 2:0

Голы: Тете, 13, Фернандо, 44

Матч Шахтер – ГП Македония стартовал в 10:30 по киевскому времени. Игру транслировал телеканал "Футбол 1". Данный спарринг стал первым контрольным поединком "горняков" на втором турецком сборе. К слову, Шахтер впервые сыграл товарищеский матч против команды из Северной Македонии. Интересно, что сегодня же команда Луиша Каштру проведет и второй спарринг – в 16:00 "горняки" начнут матч против датского Сеннерюска, поэтому многие лидеры дончан не играли с македонцами. Зато довольно неожиданно свой шанс получил Богдан Бутко, который ищет другую команду и не заявлен на Лигу Европы.

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Македония ГП (полное название – Македония Герче Петров) представляет Скопье – столицу страны. В 2009 году команда единственный раз в истории выиграла чемпионский титул, а сезон 2018/19 завершила на 5-й позиции. В текущем чемпионате Македония ГП снова идет на 5-м месте национального первенства.

Луиш Каштру доверил место в воротах Анатолию Трубину. Четверку защитников составили Бутко, Хочолава, Бондарь (вышел с капитанской повязкой) и Сиприано. В центре поля действовали молодой Дмитрий Крыськив и Маркос Антонио. Ближе к атаке играли Коноплянка (слева), Тете (справа) и Бондаренко, а на позиции форварда вышел Фернандо Педро.

"Горняки" с первых минут захватили мяч под свой контроль, но до остроты у ворот соперника это изначально не приводило. Центрбек македонцев Ковачев неудачно обработал мяч вблизи собственной штрафной и мог привезти опасность – Бондаренко тут же вступил в отбор, но рефери зафиксировал фол. Неплохо выводили на ворота Фернандо, однако бразилец не успел к мячу. В конце концов, после короткой разведки пошли моменты. На 12-й минуте. Бутко совершил рывок в штрафную и отдал на Фернандо. Тот потерял шанс для удара, но мяч отскочил к Маркосу Антонио. Выстрел бразильца из-за пределов штрафной – чуть выше! Впрочем, уже в следующей атаке "горняки" открыли счет. Тете получил мяч на правом краю штрафной, на замахе убрал защитника и с левой пробил низом в дальний угол. Круглый от штанги влетел в ворота. Довольно эффектно – 1:0.

На этом Шахтер не остановился и продолжил атаковать. Фернандо отдал на Тете, то эффектно сбрасывал пяткой на Бондаренко – Артем не понял замысел бразильца и не успел к мячу. "Горняки" зажали соперника на его половине поля и подали несколько стандартов, которые не привели к опасности. Были возможности у Фернандо и Хочолавы – первый не смог обработать мяч после разрезной передачи Тете, а грузину немного не хватило для акцентированного удара после подачи со штрафного. На 32-й минуте счет мог становиться 2:0. Тете сбросил на Бутко, тот пробил с острого угла – Йовановски спас! Розыгрыш углового завершился неточным ударом Бондаря.

В конце тайма очередной стандарт едва не привел ко второму голу. Голкипер перевел мяч в штангу после удара Бондаря, а добивание Крыськива заблокировали защитники. Просто чудо, как в этом эпизоде ​​обошлось без взятия ворот. Буквально спустя минуту наступило ощущение дежавю: снова угловой Тете, снова удар Бондаря головой, снова стойка! Наконец, на 44-й минуте счет таки стал 2:0. Фернандо перехватил неудачный пас защитника, обыграл голкипера и поразил пустые ворота. Дебютный гол бразильца после возвращения из аренды в Спортинге. К слову, Шахтер впервые в 2020 году забил больше одного мяча за игру.

На второй тайм Каштру выпустил Алексея Шевченко, Дентиньо и Даниила Сикана, а Трубин, Крыськив и Фернандо ушли отдыхать. Сразу была возможность у Дентиньо, но защитник заблокировал удар. В этом же эпизоде ​​бразилец получил травму и через несколько минут вынужден был покинуть поле. Перед заменой Дентиньо мог забивать Сиприано, но не попал в ворота после выхода один на один с острого угла. Вакула, который только что вышел на поле, в стиле Коноплянки сместился в центре и пробил – голкипер на месте.

На 63-й минуте Македония ГП забила с первого же своего момента. После сильного удара со штрафного Шевченко отбил перед собой, а добивание Яшаревски было точным. Впрочем, арбитр из Молдовы отменил взятие ворот из-за офсайда. Активнее заиграли македонцы после перерыва – Шевченко снова вступил в игру после подачи с фланга и выбил мяч. Свои моменты были и у Шахтера – в частности, у Тете, Вакулы и Маркоса Антонио, но счет больше не изменился. Экспериментальный состав "горняков" легко обыграл Македонию ГП.

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