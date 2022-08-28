Шахтар внаслідок повномасштабного вторгнення орків втратив усіх своїх легінерів, за виключенням Траоре. Пішов і Роберто Де Дзербі, якого зі скандалом замінили на Ігора Йовічевіча. Той привів із собою Джурасека й Лукаса Тейлора, в той час як керівництво зібрало по світу всіх доступних вихованців пристойного рівня – так у команді з'явилися Зубков, Петряк, Сікан і Тотовицький, не кажучи вже про величезний десант з Маріуполя й молодіжки. Головною зіркою команди тепер є Мудрик, якого не бажають продавати навіть за 35 млн євро.

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Загалом, склад "гірників" зараз виглядає не гіршим за динамівський, але ніхто не очікував на фантастичний футбол у перших турах. Перебудова Шахтаря виявилась занадто шокуючою, хоча Ігор Йовічевіч намагається зберегти основні ігрові принципи донеччан. Команда все так же намагається працювати від володіння, коротких комбінацій та ривків вінгерів – втім, у матчі-відкритті чемпіонату проти Металіста 1925 це принесло нічию без голів.

Зовні Шахтар був схожим на свою стару версію, володіючи м'ячем 71% ігрового часу й завдавши 26 ударів по воротах, одник диявол криється в деталях. По-перше, просіла кількість дотиків у штрафному – з 34-х при Боббі Де Дзербі до 23-х при Йові. По-друге, 18 з 26-ти пострілів пройшли з дистанції.

По-третє, зменшилась кількість пасів уперед і зросло число поперечних передач, а найбільш активною зв'язкою у матчі з Металістом 1925 стали центральні захисники. Загалом же, "гірники" продемонстрували прямолінійний футбол, якому критично бракувало швидких нестандартних відкривань та обіграшів. При цьому проблеми в обороні нікуди не зникли.

Словом, нічия з харків'янами є логічною. Між тим, команда Валерія Кривенцова не грає в глухому автобусі й не звикла рвати темп гри дрібними паузами, фолами та сотнями єдиноборств. Металіст 1925 – "ігровичок", так би мовити. "Жовто-сині" давали простір. А як буде з простішими суперниками?

Відповідь на це питання повинен дати Кривбас. Команди Юрія Вернидуба завжди були криптонітом для Шахтаря – якщо Зорю й вдавалося перемогти, то з величезними труднощами та скандалами, а Шериф так і взагалі набрав з "гірниками" чотири очки. Донеччани навіть з вагоном легіонерів та тренером-італійцем не могли розірвати оборонний блок Юрія Миколайовича й при цьому ковтали десяток контратак.

Щоправда, у Кривому Розі зараз намагаються побудувати дещо іншу команду. Принаймні, так здається після зборів і першого матчу в новому сезоні – Кривбас намагався грати першим номером, тримаючи м'яч 65% часу й вступаючи в дуже інтенсивний пресинг після втрат (колектив став лідером туру за цим показником). Втім, ставка на такий футбол не зіграла.

Кривбас не тільки зазнав мінімальної поразки, а й взагалі нічого не показав у атаці. При колосальній перевазі у володінні м'ячем підопічні Юрія Вернидуба награли всього на 0,28 очікуваних голів, що й не дивно при 11 спробах увійти в штрафний та 9 дотиках до нього. І це за понад 90 хвилин матчу з Колосом!

Криворіжцям не вистачало і довжини володіння м'ячем (дотягнули до 3,3 пасів за один сеанс), і комбінацій (мають найбільшу довжину пасів у 1-му турі). Очевидно, що з таким футболом тягатися буде важко не тільки з Шахтарем, а і з більшістю суперників по УПЛ.

Сьогодні Кривбас вийде оборонятись, страждати і контратакувати – і ось тут дуже цікаво поглянути, наскільки команда готова до такого футболу. В теорії, Юрій Вернидуб є сенсеєм подібного стилю (особливо в матчах проти грандів), а донеччани зараз вже не ті. Саме тому не варто списувати андердога до стартового свистка. Сенсація не така вже й нереальна.

На жаль, побачити Юрія Вернидуба у технічній зоні нині не вдасться, адже він отримав вилучення за неспортивну поведінку в матчі з Колосом. Зате на арбітрів ніхто не буде замахуватись кулаком, та і матюків у ефір потрапить менше.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Кривбас

Шахтар: Трубін – Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Сікан

Кривбас: Сарнавський – Татарков, Зотько, Вернидуб, Якімець – Семенов, Банада, Понєдєльнік – Хомченовський, Хобленко, Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Робити якісь прогнози на матчі УПЛ в перших турах – справа невдячна. Більшість команд поки що залишаються terra incognita. Ймовірно, навіть тренера не дуже розуміють, чого вони можуть чекати від власних підопічних. От і сьогодні нічого не зрозуміло. Ми не знаємо ні готовність Шахтаря до роботи проти "автобусів", ні спроможність Кривбаса цей "автобус" поставити.

Можемо опиратись тільки на перший тур. В ньому Кривбас не показав нічого, видавши один з найбільш нудних поєдинків тижня. З таким футболом наївно сподіватись на якийсь гол у ворота донеччан. "Гірники" ж, при всіх нюансах, награли на 2,6 xG з Металістом 1925 – так, значно мірою на індивідуальному класі, але тут було хоч щось.

Шахтар явно сильніший за Кривбас. У першому турі це було помітно неозброєним оком, тож ми поставимо на перемогу "помаранчево-чорних".

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