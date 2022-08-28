Шахтер в результате полномасштабного вторжения орков потерял всех своих легионеров, за исключением Траоре. Ушел и Роберто Де Дзерби, которого со скандалом заменили Игорем Йовичевичем. Тот привел с собой Джурасека и Лукаса Тейлора, в то время как руководство собрало по миру всех доступных воспитанников приличного уровня – так в команде появились Зубков, Петряк, Сикан и Тотовицкий, не говоря уже об огромном десанте из Мариуполя и молодежи. Главной звездой команды теперь является Мудрик, которого не желают продавать даже за 35 млн евро.

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В общем, состав "горняков" сейчас выглядит не хуже динамовского, но никто не ожидал фантастического футбола в первых турах. Перестройка Шахтера оказалась слишком шокирующей, хотя Игорь Йовичевич пытается сохранить основные игровые принципы дончан. Команда все так же пытается работать от владения, коротких комбинаций и рывков вингеров – впрочем, в матче-открытии чемпионата против Металлиста 1925 это принесло ничью без голов.

Внешне Шахтер походил на свою старую версию, обладая мячом 71% игрового времени и нанеся 26 ударов по воротам, но дьявол кроется в деталях. Во-первых, просело количество касаний в штрафной – с 34-х при Бобби Де Дзерби до 23-х при Йове. Во-вторых, 18 из 26 выстрелов прошли с дистанции.

В-третьих, уменьшилось количество пасов вперед и выросло число поперечных передач, а наиболее активной связкой в ​​матче с Металлистом 1925 стали центральные защитники. В общем же, "горняки" продемонстрировали прямолинейный футбол, которому критически не хватало быстрых нестандартных открываний и обыгрышей. При этом проблемы в обороне никуда не исчезли.

Словом, ничья с харьковчанами логична. Между тем команда Валерия Кривенцова не играет в глухом автобусе и не привыкла рвать темп игры мелкими паузами, фолами и сотнями единоборств. Металлист 1925 – "игровичок", так сказать. "Желто-синие" давали простор. А как будет с более простыми соперниками?

Ответ на этот вопрос должен дать Кривбасс. Команды Юрия Вернидуба всегда были криптонитом для Шахтера – если Зарю и удавалось победить, то с огромным трудом и скандалами, а Шериф так и вообще набрал с "горняками" четыре очка. Дончане даже с вагоном легионеров и тренером-итальянцем не могли разорвать оборонный блок Юрия Николаевича и при этом глотали десяток контратак.

Правда, в Кривом Роге сейчас пытаются построить несколько другую команду. По крайней мере, так кажется после сборов и первого матча в новом сезоне – Кривбасс пытался играть первым номером, держа мяч 65% времени и вступая в очень интенсивный прессинг после потерь (коллектив стал лидером тура по этому показателю). Впрочем, ставка на такой футбол не сыграла.

Кривбас не только потерпел минимальное поражение, но и вообще ничего не показал в атаке. При колоссальном преимуществе во владении мячом подопечные Юрия Вернидуба наиграли всего на 0,28 ожидаемых голов, что и неудивительно при 11 попытках войти в штрафную и 9 касаниях к нему. И это за более чем 90 минут матча с Колосом!

Криворожцам не хватало и длины владения мячом (дотянули до 3,3 пасов за один сеанс), и комбинаций (имеют наибольшую длину пасов в 1-м туре). Очевидно, что с таким футболом тягаться будет тяжело не только с Шахтером, но и с большинством соперников по УПЛ.

Сегодня Кривбасс выйдет обороняться, страдать и контратаковать – и вот здесь очень интересно посмотреть, насколько команда готова к такому футболу. В теории Юрий Вернидуб является сенсеем подобного стиля (особенно в матчах против грандов), а дончане сейчас уже не те. Именно поэтому не стоит списывать андердога до стартового свистка. Сенсация не так уж нереальна.

К сожалению, увидеть Юрия Вернидуба в технической зоне сейчас не удастся, ведь он получил удаление за неспортивное поведение в матче с Колосом. Зато на арбитров никто не будет замахиваться кулаком, да и мата в эфир попадет меньше.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Кривбасс

Шахтер: Трубин – Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Сикан

Кривбасс: Сарнавский – Татарков, Зотько, Вернидуб, Якимец – Семенов, Банада, Понедельник – Хомченовский, Хобленко, Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Делать какие-то прогнозы на матчи УПЛ в первых турах – дело неблагодарное. Большинство команд пока остаются terra incognita. Вероятно даже тренера не очень понимают, чего они могут ждать от собственных подопечных. Вот и сегодня ничего непонятно. Мы не знаем ни готовности Шахтера к работе против "автобусов", ни способности Кривбасса этот "автобус" поставить.

Можем опираться только на первый тур. В нем Кривбасс не показал ничего, выдав один из самых скучных поединков недели. С таким футболом наивно надеяться на гол в ворота дончан. "Горняки" же, при всех нюансах, наиграли на 2,6xG с Металлистом 1925 – да, в значительной степени на индивидуальном классе, но здесь было хоть что-то.

Шахтер явно сильнее Кривбасса. В первом туре это было заметно невооруженным глазом, так что мы поставим на победу "оранжево-черных".

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