Помічник головного тренера Реала Давіде Анчелотті розглядається босами Реймса на посаду головного тренера команди з наступного сезону. Про це інформує L'Equipe. Повідомляється, що італієць перебуває на чолі списку найбажаніших наставників дворазового фіналіста Ліги чемпіонів.

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Раніше на початку травня Реймс звільнив Вілла Стілла – командою до кінця сезону керував Самба Діавара. У 46-річного фахівця немає амбіцій головного тренера, він має намір повернутися на посаду помічника.

Згідно з джерелом, раніше Реймс отримав близько 60 резюме від потенційних тренерів. Клуб серйозно розглянув приблизно 20 із них. Починаючи з четверга, 6-7 найкращих кандидатів будуть спілкуватися із босами клубу по відеоконференції. Трійка "фіналістів" буде запрошена до Франції на співбесіду.

Контракт Давіде Анчелотті з Реалом розрахований до літа 2026 року.

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