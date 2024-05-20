"Були помилки арбітрів, які безпосередньо впливали на результати Ворскли. Звісно, все в наших руках, і повірте, що ми жорстко та прямо говоримо з гравцями, з персоналом. Однак що я можу сказати гравцям, коли на 85 хвилині, чи на 90+15 хвилині ставлять пенальті. Це також впливає. Це вплинуло й на фінал Кубка України.

Ворскла відмовила у трансфері свого провідного гравця

Ми спокійно могли закрити цей чемпіонат ще в минулому турі з рахунком 2:2 навіть. Утім, склалось як склалось. Це вплинуло на те, в якому психологічному стані команда їхала на фінал Кубка. Ми констатуємо факти. Є комітет арбітрів. Поки я не розумію, що відбувається, як таке може бути взагалі, що ми оплачуємо системи VAR, ми робимо все для того, аби допомогти суддям працювати, але відбувається відверто те, що я не хочу коментувати.

Усі рішення написані. Вони визнають помилки. Значить є 2 фактори. Або це навмисно зроблено, або ми не відповідаємо тим посадам, які займаємо. Я сподіваюсь, що буде адекватна реакція з боку керівництва УАФ, бо я не розумію, як так може бути. 90% відсотків клубів, з якими я говорив, також незадоволені. Ми ж розуміємо, що весь професійний футбол в Україні тримається винятково на клубах. Будемо чекати, спостерігати, як ця історія надалі розвиватиметься.

Це все впливає. Як можна об’єктивно оцінити команду, футболістів, тренерський штаб за таких умов. Я констатую факти, які сам же комітет арбітрів описує", – цитує Лисака УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що 15 травня відбувся фінал Кубка України, де Ворскла програла Шахтарю з рахунком 1:2. Зараз команда перебуває на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ за тур до закінчення чемпіонату. Ворсклі залишилось зіграти з ЛНЗ.

Ворскла перервала серію поразок і залишилася в УПЛ, Полісся ризикує єврокубками, Минай відчайдушно чіпляється за еліту