"Ми оплачуємо системи VAR": Ворскла вимагає реакції УАФ на помилки арбітрів, більшість клубів УПЛ також невдоволені
Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак розповів про те, як рішення арбітрів повпливали на результати команди цього сезону.
"Були помилки арбітрів, які безпосередньо впливали на результати Ворскли. Звісно, все в наших руках, і повірте, що ми жорстко та прямо говоримо з гравцями, з персоналом. Однак що я можу сказати гравцям, коли на 85 хвилині, чи на 90+15 хвилині ставлять пенальті. Це також впливає. Це вплинуло й на фінал Кубка України.
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Ми спокійно могли закрити цей чемпіонат ще в минулому турі з рахунком 2:2 навіть. Утім, склалось як склалось. Це вплинуло на те, в якому психологічному стані команда їхала на фінал Кубка. Ми констатуємо факти. Є комітет арбітрів. Поки я не розумію, що відбувається, як таке може бути взагалі, що ми оплачуємо системи VAR, ми робимо все для того, аби допомогти суддям працювати, але відбувається відверто те, що я не хочу коментувати.
Усі рішення написані. Вони визнають помилки. Значить є 2 фактори. Або це навмисно зроблено, або ми не відповідаємо тим посадам, які займаємо. Я сподіваюсь, що буде адекватна реакція з боку керівництва УАФ, бо я не розумію, як так може бути. 90% відсотків клубів, з якими я говорив, також незадоволені. Ми ж розуміємо, що весь професійний футбол в Україні тримається винятково на клубах. Будемо чекати, спостерігати, як ця історія надалі розвиватиметься.
Це все впливає. Як можна об’єктивно оцінити команду, футболістів, тренерський штаб за таких умов. Я констатую факти, які сам же комітет арбітрів описує", – цитує Лисака УПЛ ТБ.
Нагадаємо, що 15 травня відбувся фінал Кубка України, де Ворскла програла Шахтарю з рахунком 1:2. Зараз команда перебуває на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ за тур до закінчення чемпіонату. Ворсклі залишилось зіграти з ЛНЗ.
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