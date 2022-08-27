"Як говорять у народі – на все божа воля. Ми не можемо спрогнозувати, що буде завтра.

"Генріх, що ти мені чешеш?": Степаненко – про комплекс меншовартості українських гравців на прикладі Мхітаряна

Так, у Динамо зіграна команда, вони більш досвідчені. І в єврокубках, і у збірній України грають. Але ніхто їм не вручає медалі. Будемо боротися, а там подивимося", – сказав Степаненко у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, перша очна зустріч між Динамо та Шахтарем відбудеться у 7-му турі і запланована на 15 жовтня. За чутками, поєдинок може відбутися у Лондоні.

"Будуть матчі, які триватимуть 2-3 дні": розібраний Шахтар, поведінка Вернидуба, або Чим запам'ятався перший тур УПЛ