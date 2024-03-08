Шахтар видав неоднозначний старт весняної частини УПЛ, розписавши нічию з Олександрією (і вигравши технічно) та прибивши Кривбас – так, підопічним Юрія Вернидуба наколотили 5 голів, але три з них забили у більшості після 60-ї хвилини. А вирішальний м'яч взагалі прилетів після скандальних хитрощів Криськіва.

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Звісно ж, керівництво клубу після заяв про "найкращий Шахтар у історії" бажало побачити не такий футбол, а тому Колос необхідно було перемагати впевнено і яскраво. Втім, початок зустрічі приголомшив донеччан – вже на 8-й хвилині ковалівці відкрили рахунок. Чорноморець виконав довгу передачу по лівому флангу, Матвієнко і Бондар програли боротьбу Паулаускасу, а м'яч прилетів до Ільїна.

Олег переграв Педрінью й увірвався на край штрафного, а звідти пробив під ближню стійку. 0:1! Ярослав Вишняк відреагував брутально.

Донеччанам було прикро не тільки через пропущений гол, а і через нереалізований момент за хвилину до нього. Судаков у центрі штрафного прийняв скидку від Коноплі й завдав потужного удару – повз дальній нижній!

Як же "гірники" відреагували на 0:1? Спочатку здалося, що Колосу буде непереливки. Вже на 12-й хвилині рахунок міг зрівнювати Сікан, який замикав подачу від Назарини ударом у польоті. Данило пробивав метрів з восьми. Фесюн парирував!

На 16-й з дистанції бахнув Судаков. Вийшло по центру, без проблем для Фесюна. Після цього тиск Шахтаря вилетів у трубу – Колос віддав володіння і сів у блок, а Шахтар не розумів, що з цим робити. Підопічні Маріно Пушіча намагалися розтягувати оборону, але простору на чужій половині не виникало.

До кінця першого тайму донеччани організували лише кілька кросів без замикання та один лонгшот Педрінью, який без проблем потягнув Фесюн.

А Колос міг і другий гол забити. Причому комбінація нагадувала гольову – Чорноморець запустив довгу верхову, але тепер вже у район півкола перед штрафним. Паулаускас виграв боротьбу в Педрінью й скинув м'яч у штрафний за спину Матвієнку, а Ільїн одразу ж пробив низом. Різник парирував!

Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Колоса. Тренерський штаб донеччан вирішив, що переломити хід зустрічі завдяки хитрощам Криськіва на стандартах навряд чи вдасться (занадто ще свіжа пам'ять про той гол), тож довелося витягувати козирі. Замість Педрінью й Назарини на полі з'явились Кевін і Траоре.

Збільшення кількості атакувальних футболістів позитивно позначилось на футболі Шахтаря. Підопічні Маріно Пушіча одразу зі стартом другого тайму притиснули Колос. Вже на 48-й хвилині Траоре міг замикати скидку на дальню стійку після подачі з правого флангу – лише в останню мить сферу вибили захисники. Ще за дві хвилини Лассіна оформив асист.

А відзначився Кевін! Бразилець змістився з лівого флангу, обігрався з Траоре на куті штрафного та елегантно пробив у правий нижній – без шансів для Фесюна! 15-мільйонний новачок провів свій дебютний гол у офіційних матчах за Шахтар.

Колос огризнувся атакою із заблокованим прострілом Паулаускаса та дальнім ударом свіжого Салабая. Неточно. Цей момент став останнім для ковалівців у основний час.

Далі балом правили "гірники", які мали забивати на 55-й хвилині. Судаков з лівого флангу покотив у карний майданчик, Траоре, Сікан і Бондаренко пропустили на Зубкова, а той залишився віч-на-віч з Фесюном. Олександр бахнув під ближню стійку, однак голкіпер парирував ногою!

У гостей одразу після цього ще й Богданов зламався. 34-річного Андрія замінили на 37-річного Мілька. Шахтар же продовжував контролювати хід зустрічі, однак створення моментів чомусь стало на паузу. Здавалося, що Колос таки засушить гру – втім, на 65-й хвилині у їхні ворота залетів другий гол.

На жаль для "хліборобів", вони самі допомогли чемпіону. Шахтар заробив стандарт на правому фланзі, Зубков виконав подачу, а Цуріков у спробі вибити м'яч ідеально підрізав його на дальню стійку. Завдяки цьому Траоре уникнув офсайду та замкнув з метру. 2:1! "Помаранчево-чорні" вирвались уперед.

Ярослав Вишняк намагався врятувати матч. В останні півгодини на полі з'явились Безбородько, Ранжел і Оріховський. Це були атакувальні заміни, але зиску вони не принесли. З іншого боку, і Шахтар не поспішав із розгромом – господарі катали м'яч і сиділи без моментів до фінальної частини зустрічі.

Пригадуються тільки дві атаки на 77-й хвилині – одну Бондаренко завершив неточним ударом з лінії штрафного, а потім Сікан зашпортав вихід 3-в-2.

Аж на 86-й хвилині вболівальники побачили реально гостре завершення – це Зубков завершив контратаку пострілом з лінії півкола у лівий нижній. Фесюн впорався, створивши собі додаткову рекламу для скаутів із Європи. Тим не менш, на 89-й хвилині йому знову довелося виймати м'яч із сітки.

Мільйони продовжив відпрацьовувати Кевін. Судаков прорвався правим флангом і покотив ліворуч, а бразилець увійшов на край штрафного та пробив з-під двох захисників. Точно в дальній кут. 3:1! Важливість цього гола важко переоцінити, адже на 5-й компенсованій хвилині стандарт Колоса завершився панікою з автоголом Траоре – 3:2!

Часу на камбек ковалівці вже не мали. Фінальний свисток зафіксував надзвичайно важливу перемогу Шахтаря. Підопічні Маріно Пушіча набрали 40 очок і вирвались на першу позицію в турнірній таблиці УПЛ – СК Дніпро-1 залишився у 2 залікових балах позаду, а Кривбас тримається на дистанції 3-х пунктів. Динамо бракує 5-ти.

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