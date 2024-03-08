Шахтер выдал неоднозначный старт весенней части УПЛ, расписав ничью с Александрией (и выиграв технично) и прибив Кривбасс – конечно, Подопечным Юрия Вернидуба наколотили 5 голов, но три из них забили в большинстве после 60-й минуты. А решающий мяч вообще прилетел после скандальных ухищрений Крыськива.

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Конечно же, руководство клуба после заявлений о "лучшем Шахтере в истории" желало увидеть не такой футбол, а потому Колосу необходимо было побеждать уверенно и ярко. Впрочем, начало встречи ошеломило дончан – уже на 8-й минуте ковалевцы открыли счет. Черноморец выполнил длинную передачу по левому флангу, Матвиенко и Бондарь проиграли борьбу Паулаускасу, а мяч прилетел к Ильину.

Олег переиграл Педринью и ворвался на край штрафной, а оттуда пробил под ближнюю штангу. 0:1! Ярослав Вишняк отреагировал брутально.

Дончанам было обидно не только из-за пропущенного гола, а и из-за нереализованного момента за минуту до него. Судаков в центре штрафной принял скидку от Конопли и нанес мощный удар – мимо дальнего нижнего!

Как же "горняки" отреагировали на 0:1? Сначала показалось, что Колосу будет несладко. Уже на 12-й минуте счет мог сравнивать Сикан, который замыкал подачу от Назарины ударом в полете. Даниил пробивал метров с восьми. Фесюн парировал!

На 16-й с дистанции бахнул Судаков. Получилось по центру, без проблем для Фесюна. После этого давление Шахтера вылетело в трубу – Колос отдал владения и сел в блок, а Шахтер не понимал, что с этим делать. Подопечные Марино Пушича пытались растягивать оборону, но пространства на чужой половине не возникало.

До конца первого тайма донетчане организовали лишь несколько кроссов без замыкания и один лонгшот Педринью, который без проблем потащил Фесюн.

А Колос мог и второй гол забить. Причем комбинация напоминала голевую – Черноморец запустил длинную верховую, но теперь уже в район полукруга перед штрафной. Паулаускас выиграл борьбу в Педринью и сбросил мяч в штрафную за спину Матвиенко, а Ильин сразу же пробил низом. Резник парировал!

В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Колоса. Тренерский штаб дончан решил, что переломить ход встречи благодаря хитростям Крыськива на стандартах вряд ли удастся (слишком еще свежа память о том голе), поэтому пришлось вытаскивать козыри. Вместо Педринью и Назарины на поле появились Кевин и Траоре.

Увеличение количества атакующих футболистов положительно сказалось на футболе Шахтера. Подопечные Марино Пушича сразу со стартом второго тайма прижали Колос. Уже на 48-й минуте Траоре мог замыкать скидку на дальнюю штангу после подачи с правого фланга – лишь в последний момент сферу выбили защитники. Еще через две минуты Лассина оформил ассист.

А отличился Кевин! Бразилец сместился с левого фланга, обыгрался с Траоре на углу штрафной и элегантно пробил в правый нижний – без шансов для Фесюна! 15-миллионный новичок провел свой дебютный гол в официальных матчах за Шахтер.

Колос огрызнулся атакой с заблокированным прострелом Паулаускаса и дальним ударом свежего Салабая. Неточно. Этот момент стал последним для ковалевцев в основное время.

Дальше балом правили "горняки", которые должны были забивать на 55-й минуте. Судаков с левого фланга покатил в штрафную, Траоре, Сикан и Бондаренко пропустили на Зубкова, а тот остался один на один с Фесюном. Александр бахнул под ближнюю стойку, однако голкипер парировал ногой!

У гостей сразу после этого еще и Богданов сломался. 34-летнего Андрея заменили на 37-летнего Милько. Шахтер же продолжал контролировать ход встречи, однако создание моментов почему-то стало на паузу. Казалось, что Колос таки засушит игру – впрочем, на 65-й минуте в их ворота залетел второй гол.

К сожалению для "хлеборобов", они сами помогли чемпиону. Шахтер заработал стандарт на правом фланге, Зубков выполнил подачу, а Цуриков в попытке выбить мяч идеально подрезал его на дальнюю штангу. Благодаря этому Траоре избежал офсайда и замкнул с метра. 2:1 "Оранжево-черные" вырвались вперед.

Ярослав Вишняк пытался спасти матч. В последние полчаса на поле появились Безбородько, Ранжел и Ориховский. Это были атакующие замены, но выгоды они не принесли. С другой стороны, и Шахтер не спешил с разгромом – хозяева катали мяч и сидели без моментов до финальной части встречи. Вспоминаются только две атаки на 77-й минуте – одну Бондаренко завершил неточным ударом с линии штрафной, а затем Сикан зашпортал выход 3-в-2.

Только на 86-й минуте болельщики увидели реально острое завершение – это Зубков завершил контратаку выстрелом с линии полукруга в левый нижний. Фесюн справился, создав себе дополнительную рекламу для скаутов из Европы. Тем не менее, на 89-й минуте ему вновь пришлось вынимать мяч из сетки.

Миллионы продолжил отрабатывать Кевин. Судаков прорвался по правому флангу и покатил налево, а бразилец вошел на край штрафной и пробил из-под двух защитников. Точно в дальний угол. 3:1 Важность этого гола трудно переоценить, ведь на 5-й компенсированной минуте стандарт Колоса завершился паникой с автоголом Траоре – 3:2!

Времени на камбэк ковалевцы уже не имели. Финальный свисток зафиксировал чрезвычайно важную победу Шахтера. Подопечные Марино Пушича набрали 40 очков и вырвались на первую позицию в турнирной таблице УПЛ – СК Днепр-1 остался в 2 зачетных баллах позади, а Кривбасс держится на дистанции 3-х пунктов. Динамо не хватает 5-ти.

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