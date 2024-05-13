Назарій Русин, якому поки не вдається проявити себе на Туманному Альбіоні, має шанс спробувати перезапустити свою кар'єру на батьківщині.

Нападник Сандерленда Назарій Русін може повернутися в Україну, повідомляє Sportarena.

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За інформацією джерела, у послугах форварда зацікавлена низка клубів УПЛ. Йдеться про оренду із правом викупу. Одним із претендентів на Назарія називаю львівські Карпати.

Нагадаємо, Русин перейшов у Сандерленд із Зорі початку вересня 2023 року, підписавши контракт на 4 роки з опцією пролонгації ще на сезон.

У поточній першості українець відіграв за "чорних котів" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Нині екс-форвард Динамо травмований – востаннє він виходив на поле 9 березня. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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