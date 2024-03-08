Динамо зіграло внічию з Вересом (1:1) у 20 турі УПЛ. Аналіз матчу – у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Київське Динамо сенсаційно втратило очки у 20-му турі УПЛ, приїхавши в гості до аутсайдера чемпіонату – рівенського Вереса. Практично увесь матч командаШовковського вела у рахунку із мінімальною перевагою, забивши в дебюті стараннями Владислава Кабаєва та Назара Волошина.

Змарнувавши кілька чудових нагод у першій половині матчу, кияни притиснулися до воріт у другому. Вирішальним у поєдинку став вихід на поле нігерійського легіонера Беніто, який уже у компенсований час врізався у ногу чорногорцю Марко Мрвальєвічу у власному штрафному. Форвард Вереса на останній хвилині матчу із 11 метрів невимушено легко переграв Георгія Бущана.

1:1 – Шовковському не вдається побити рекорд Валерія Лобановського, який також виграв свої 6 стартових матчів на посаді головного тренера Динамо.

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