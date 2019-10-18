Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 11-го туру УПЛ приймає Колос. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар пройшов перші десять турів без жодної втрати очок, при цьому забивши тридцять голів та пропустивши всього шість. Найближчі конкуренти відстають на десять залікових балів, а попереду надважливі поєдинки в ЛЧ проти Динамо Загреб – в разі перемог в обох матчах "гірники", ймовірно, достроково вийдуть у плей-офф. Враховуючи клас Колоса, сьогодні донеччани цілком можуть вдатися до широкої ротації. Навіть якщо ковалівці створять сенсацію, на турнірній ситуації чемпіонів це особливо не позначиться.

Каштру: Взагалі не думаю про Динамо Загреб – вся концентрація на Колосі

Утім, навряд чи Колос готовий воювати з таким Шахтарем. Підопічні Луїша Каштру в поточному сезоні не перемагали хіба що Манчестер Сіті – до того ж сценарії донецьких звитяг були різними. Десь суперник відверто ганяв у першому таймі (Олександрія), десь "гірники" самі кидали грати по перерві (Десна), деякі матчі можна було назвати рівними (СК Дніпро-1), а Зоря взагалі влаштувала перестрілку – все даремно. Чемпіон України бив усіх. Нетривалої активації режиму ЛЧ із максимальними швидкостями було достатньо для того, щоб команди УПЛ капітулювали.

Колос у попередньому турі зазнав розгромної поразки від Динамо (0:4), пропустивши два голи з пенальті. Поєдинок вразив сміливими діями ковалівців у першому таймі та катастрофічними помилками арбітрів у другому, але варто зазначити, що "біло-сині" ще до скандального вилучення Максименка почали заганяти підопічних Руслана Костишина в їхній штрафний. Гол Динамо в другому таймі був лише питанням часу – втім, дії рефері спаплюжили все враження. Так чи інакше, після першого пропущеного м'яча Колос розклеївся й вже нічим не відповідав, смиренно ковтаючи нові голи.

Захисник Колоса розкритикував арбітра матчу з Динамо

Перед матчем проти Шахтаря така гра Колоса не додає інтриги. Дебютант і так має один з найнижчих xG в УПЛ, почасти нічого не створюючи навіть у поєдинках з рівними собі – хоча на куражі цей колектив готовий ганяти лідерів. Деякий час. Руслан Костишин через це і спростив футбол своєї команди, адже її веселий енергозатратний стиль зразка старту чемпіонату приречений на виліт – суперники в еліті значно сильніші, ніж у Першій лізі. Тим не менш, Колос продовжує триматися у верхній шістці, а значить "гірники" не мають права на недооцінку. Скромна Оболонь колись здобула першу перемогу гостей на Донбас Арені – чому тоді ковалівці не можуть створити сенсацію?

Шахтар – Колос: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet не дають шансів Колосу. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря становить мізерні 1.101, в той час як на звитягу ковалівців поставили фантастичні 23,00. Нічию оцінили "кефом" 9,40, а найбільш вірогідним рахунком букмекери вважають розгром 3:0 – на нього стоїть коефіцієнт 5,70.

Костишин пояснив, завдяки чому Колос може здолати Шахтар

Кадрова ситуація

Травмовані: Поздєєв, Гавриш – Піхальонок, Ісмаїлі

Дискваліфіковані: Максименко, Оріховський – Степаненко

Не потрапили до заявки: Соломон (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Колос

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко– Антоніо, Патрік – Тете, Тайсон, Коноплянка – Мораєс

Колос: Волинець – Зозуля, Парамонов, Сахневич, Чорноморець – Мілько, Кизилатеш – Ільїн, Костишин, Волков – Нехтій

"Родзинки" матчу:

– Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року протягом 39 матчів поспіль (34 перемоги, 5 нічиїх).

– Переможний та гольовий серіали "гірників" з 26 травня цього року тривають в УПЛ протягом 12 матчів (37 м’ячів).

– 250-й матч за Шахтар у всіх турнірах може провести Тайсон.

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Колос – симатичний колектив, який заслужено тримається на шостому місці, але тягатися з Шахтерем команді Руслана Костишина зарано. Головний тренер ковалівців це і сам розуміє, тому на поєдинок з "гірниками" він анонсував "автобус". Подібна тактика в матчі проти команди Луїша Каштру в цьому сезоні ще нікому не принесла успіху, тож можна прогнозувати легку перемогу донеччан.

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