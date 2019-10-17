Каштру: Взагалі не думаю про Динамо Загреб – вся концентрація на Колосі

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру оцінив стан своїх підопічних після матчів національних збірних, а також поділився очікуваннями від гри проти Колоса в 11-му турі УПЛ.

"Сьогодні ми вперше зустрінемося з деякими гравцями після збірних. Дехто повернувся вчора, дехто – щойно. Вони відпочили кілька днів, бо мали дуже насичений графік в останні тижні. Чемпіонат, Ліга чемпіонів, збірні... Ми вирішили надати їм невеликий перепочинок. Але знаю, що всі вони прибули в розташування у хороших кондиціях. Можливо, є декілька футболістів, які перебувають не в ідеальній формі. Однак в нас у складі 26 виконавців. Це не проблема, якщо хтось не вийде в старті. Зіграють завтра ті, хто краще готові.

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Колос – складна команда, яка використовує високий пресинг, коли ми розігруємо м'яч від воротаря. У своїх атаках вони намагаються швидко доправити м‘яч на форварда, використовують дальні передачі. Завжди грамотно грають на підбираннях. Дуже важко з ними боротися, кваліфікований суперник. Ми уважно підходимо до цього матчу та хочемо перемогти. Чудово розуміємо, що буде важко. До гри я не розрізняю сильних і слабких опонентів – всі комплексні, всі вимагають детального аналізу.

10-матчева переможна серія? Зараз вона не має жодного значення. Всі вже забули про те, що було. Важливо лише те, що попереду. Про загребське Динамо я зараз взагалі не думаю. Концентруюся виключно на наступному матчі. Робота сучасних тренерів можлива лише за таких умов, думати на три гри вперед неправильно. На Лігу чемпіонів берегти нікого не збираюся", – розповів португальський наставник на відкритому тренуванні "гірників".

Нагадаємо, Шахтар зіграє проти Колоса завтра, 18-го жовтня, в Харкові. Початок матчу – о 19:00.

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