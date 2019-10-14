Захисник Колоса розкритикував гравців Динамо за ганебну поведінку на полі

Захисник Колоса Максим Максименко пригадав скандальний матч 10-го туру УПЛ проти київського Динамо (0:4).

"По суті, арбітри не несуть ніякої відповідальності. Страждатимуть лише футболісти. Хотів би, щоб наступний матч був з Динамо.

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У нас були хороші шанси взяти очки в тій зустрічі. Гравці Динамо ставляться до нас без поваги. Мені слід вести себе більш емоційно в деяких ситуаціях. Я не міг повірити в рішення, яке прийняв суддя. Думаю, арбітр розумів, що це неправильне рішення", – поділився Максименко в коментарі прес-службі Колоса.

Нагадаємо, Максименко отримав червону картку в матчі 10-го туру УПЛ проти Динамо (0:4), хоча на повторі видно, що він зіграв головою. Окрім цього, арбітр призначив аж 3 пенальті у ворота Колоса.

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