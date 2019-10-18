Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 11-го тура УПЛ принимает Колос. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер прошёл первые десять туров без потери очков, при этом забив тридцать голов и пропустив всего шесть. Ближайшие конкуренты отстают на десять зачётных баллов, а впереди сверхважные поединки в ЛЧ против Динамо Загреб – в случае побед в обоих матчах "горняки", вероятно, досрочно выйдут в плей-офф. Учитывая класс Колоса, сегодня дончане вполне могут прибегнуть к широкой ротации. Даже если ковалёвцы создадут сенсацию, на турнирной ситуации чемпионов это особо не скажется.

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Впрочем, вряд ли Колос готов воевать с таким Шахтером. Подопечные Луиша Каштру в текущем сезоне не побеждали разве что Манчестер Сити – причём сценарии донецких побед были разными. Где-то соперник откровенно гонял в первом тайме (Александрия), где-то "горняки" сами бросали играть после перерыва (Десна), некоторые матчи можно было назвать равными (СК Днепр-1), а Заря вообще устроила перестрелку – всё без толку. Чемпион Украины бил всех. Непродолжительной активации режима ЛЧ с максимальными скоростями было достаточно, чтобы команды УПЛ капитулировали.

Колос в предыдущем туре потерпел разгромное поражение от Динамо (0:4), пропустив три гола с пенальти. Поединок поразил смелыми действиями ковал'вцев в первом тайме и катастрофическими ошибками арбитров во втором, но стоит отметить, что "бело-синие" ещё до скандального удаления Максименко начали загонять подопечных Руслана Костишина в их штрафную. Гол Динамо во втором тайме был лишь вопросом времени – это было очевидно, но действия рефери испортили всё впечатление. Так или иначе, после первого пропущенного мяча Колос расклеился и уже ничем не отвечал, смиренно глотая новые голы.

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Перед матчем против Шахтера такая игра Колоса не добавляет интриги. Дебютант и так имеет один из самых низких xG в УПЛ, часто ничего не создавая даже в поединках с равными себе – хотя на кураже этот коллектив готов гонять лидеров. Некоторое время. Руслан Костышин поэтому и упростил футбол своей команды, ведь её весёлый энергозатратный стиль образца старта чемпионата обречён на вылет – соперники в элите значительно сильнее, чем в Первой лиге. Тем не менее, Колос продолжает держаться в верхней шестёрке, а значит "горняки" не имеют права на недооценку. Скромная Оболонь когда-то одержала первую победу гостей на Донбасс Арене – почему тогда ковалёвцы не могут создать сенсацию?

Шахтер – Колос прогноз букмекеров на матч УПЛ

Специалисты из компании Marathon Bet не дают шансов Колосу. Коэффициент на победу Шахтера составляет мизерные 1.101, в то время как на победу ковалёвцев поставили фантастические 23,00. Ничью оценили "кэфом" 9,40, а наиболее вероятным счётом букмекеры считают разгром 3:0 – на него стоит коэффициент 5,70.

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Кадровая ситуация

Травмированы: Поздеев, Гавриш – Пихальонок, Исмаили

Дисквалифицированы: Максименко, Ориховский – Степаненко

Не попали в заявку: Соломон (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Колос

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко– Антонио, Патрик – Тете, Тайсон, Коноплянка – Мораес

Колос: Волынец – Зозуля, Парамонов, Сахневич, Черноморец – Милько, Кизилатеш – Ильин, Костышин, Волков – Нехтий

"Изюминки" матча:

– Шахтер не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 года в течение 39 матчей подряд (34 победы, 5 ничьих).

– Победный и голевой сериалы "горняков" с 26 мая этого года продолжаются в УПЛ течение 12 матчей (37 мячей).

– 250-й матч за Шахтер во всех турнирах может провести Тайсон.

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Колос – симатичний коллектив, который заслуженно держится на шестом месте, но тягаться с Шахтером коллективу Руслана Костишина рано. Главный тренер ковалёвцев это и сам понимает, поэтому на поединок с "горняками" он анонсировал "автобус". Такая тактика в матче против команды Луиша Каштру в этом сезоне ещё никому не приснесла успеха, поэтому можно прогнозировать лёгкую победу дончан.

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