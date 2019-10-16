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Костишин пояснив, завдяки чому Колос може здолати Шахтар

21:07 333 Читать на русском
Костишин пояснив, завдяки чому Колос може здолати Шахтар
Руслан Костишин / офіційний сайт Колоса

Головний тренер Колоса Руслан Костишин поділився очікуваннями від матчу 11-го туру УПЛ проти Шахтаря.

 

"Якби футболісти Шахтаря грали в Лізі чемпіонів, вони б зібралися на матч. Для УПЛ їм емоції важко знайти.

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Після Литви та Португалії не думаю, що вони будуть мати супернастрій на Колос. Напевне, для Шахтаря головна мотивація – Ліга чемпіонів. Чи думав щодо тактики в матчі проти Шахтаря? Так. 11 гравців позаду, можливо, відіб'ємося", – зазначив Костишин в коментарі Футбол NEWS.

Варто зазначити, що матч 11-го туру Шахтар – Колос відбудеться 18 жовтня, початок о 19:00.

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