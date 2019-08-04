Шахтар – Карпати: анонс матчу УПЛ

Шахтар приймає Карпати в рамках 2-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар після поразки в матчі за Суперкубок ледь не опростоволосився у дебютному турі УПЛ. Підопічні Луїша Каштру приїхали в Олександрію й начисто провалили перший тайм, не створивши нічого цікавішого за незабитий пенальті на старті зустрічі. "Гірники" дивували не тільки проблемами при спробах прориву добре організованої оборони та помилками центрбеків, а й впертим дотриманням старої схеми 4-2-3-1. Втім, після переходу на 4-1-4-1 "жовто-чорних" просто знищили.

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Героєм матчу став Тайсон, який декласував захисників Олександрії, забив один гол та прийняв участь у ще двох. Також виділялися Ісмаїлі, Соломон та – барабанний дріб – Алан Патрік. Опорник був одним з найкращих на зборах, гарно виглядав проти Динамо й класно відпрацював на КСК "Ніка". Невідомо, чи вистачить цього рівня на єврокубкову кампанію, але в УПЛ цей футболіст прямо зараз є одним з найкращих. Загалом же, другий тайм Шахтаря довів просту істину: якщо донеччанам дійсно потрібні три очки, вони увімкнуть клас і доб'ються свого – шансів встояти у їх суперників немає.

Найрезультативніший матч – 7 голів

30.09.2018. 10-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати – Шахтар – 1:6

У Карпат старт сезону видався важким. У першому турі львів'янам у рідних стінах довелося зіграти проти Динамо, яке не продемонструвало нічого особливого, але перемогло з рахунком 0:2 – перший гол забили на 42-й хвилині методом автоголу, а другий стався на 45+2 з пенальті. Неприємно, але футбол "зелено-білих" виглядав не настільки сумним. Підопічні Олександра Чижевського непогано вилітали у контратаки й трималися доволі гідно – як мінімум, це було набагато дисциплінованіше й старанніше, ніж у минулому сезоні. І це при абсолютно незіграному складі!

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Втім, тягатися з Шахтарем "левам" буде важко. У них залишається доволі привізна оборона, хоча на днях її посилив екс-капітан збірної України – Олександр Кучер. Навряд чи він вийде у захист Карпат прямо зараз, адже центрбеку потрібно набрати форму й зігратися з партнерами. Інша проблема криється у нападі, де вся надія полягає у настрої Ді Франко та Гуцуляка. Принаймні, так було у матчі проти Динамо, однак нічого гострішого за два дальні удари в руки Бойку їм створити не вдалося. До Львова вже їде новий форвард, але поки що доводиться обходитись молодим Карпенком. Загалом же, (контр)атаки львів'ян розвиваються швидко й продумано, але все розсипається на завершальній фазі. Карпатам бракує класу.

Статистика протистояння Шахтаря проти Карпат

Всього: 60 матчів, 40 перемог Шахтаря, 8 нічиїх, 12 перемог Карпат, різниця м’ячів 122-42.

У Прем’єр-лізі: 52 матча (+35, =8, -9, 112-36)

Кадрова ситуація

Серйозних негараздів зі складом у Шахтаря немає, але невеличких проблем уникнути таки не вдалося. Зокрема, точно не зіграють відчеплені від заявки Бутко, Сіпріано та Фернандо. Також через травми "гірникам" не зможуть допомогти Максим Малишев, Андрій Тотовицький і Віктор Коваленко – словом, критично важливих футболістів Луїш Каштру не втратив. Чи стане він робити масштабні зміни у своєму складі? Теоретично, той же Хочолава міг сісти на лавку ще після Суперкубку, але португальський тренер продовжив вірити у своїх центрбеків. Схоже, він не налаштований розбивати зіграну пару.

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У Карпат також не всі ідеально. Львів'яни втратили практично весь минулорічний склад – і Крістіан Понде теж хоче покинути клуб. Саме тому він навряд чи вийде на поле, але на цьому проблеми "зелено-білих", схоже, завершуються. Травмованих чи дискваліфікованих у команді Олександра Чижевського немає.

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Шахтар: Андрій Воробей, Луіс Адріану – 6, Алекс – 5, Фернандиньо – 5, Олексій Бєлік – 4, Брандао – 4, Олександр Гладкий – 4, Геннадій Зубов – 4, Валерій Кривенцов – 4.

Карпати: Андрій Покладок – 3, Серігй Мізін – 2, Олександр Паляниця – 2, Младен Бартуловіч – 2, Густаво Бланко-Лещук – 2, Ігор Худоб'як – 2.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Карпати

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко – Марлос, Антоніо, Алан Патрік, Тайсон – Мораєс

Карпати: Підківка – Мартінс, Вакуленко, Ковтун, Якімець – Вербний, Кльоц – Ді Франко, Войковіц, Гуцуляк – Карпенко

"Родзинки"

– Загальна програшна серія Карпат від Шахтаря в чемпіонатах триває 8 ігор.

– Гравці Шахтаря в УПЛ забивають голи у ворота Карпат з 24 липня 2011 року впродовж 16-ти ігор – 47 м’ячів.

150-й матч в УПЛ може провести Сергій Кривцов (Шахтар).

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Карпати доволі непогано виглядали у матчі проти Динамо, але навіть за блідого футболу кияни легко розбили їх (0:2). Із Шахтарем на його полі "левам" буде набагато важче – тим паче, без досвідченого нападника. Саме тому можна прогнозувати перемогу "гірників" з доволі великим рахунком.

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