Шахтер – Карпаты: анонс матча УПЛ

Шахтер принимает Карпаты в рамках 2-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер после поражения в матче за Суперкубок едва не опростоволосился в дебютном туре УПЛ. Подопечные Луиша Каштру приехали в Александрию и начисто провалили первый тайм, не создав ничего более интересного, чем незабитый пенальти на старте встречи. "Горняки" удивляли не только проблемами при попытках прорыва хорошо организованной обороны и традиционными ошибками центральных защитников, но и соблюдением старой схемы 4-2-3-1. Впрочем, после перехода на 4-1-4-1 "желто-чёрных" просто уничтожили.

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Героем матча стал Тайсон, который деклассировал защитников Александрии, забил один гол и принял участие в ещё двух. Также выделялись Исмаили, Соломон и – барабанная дробь – Алан Патрик. Опорник был одним из лучших на сборах, хорошо выглядел против Динамо и классно отработал на КСК "Ника". Неизвестно, хватит ли этого уровня на еврокубковую кампанию, но в УПЛ этот футболист прямо сейчас является одним из лучших. В целом же, второй тайм Шахтера доказал простую истину: если дончанам нужны три очка, они включат класс и добьются своего – шансов устоять у их соперников нет.

Самый результативный матч – 7 голов

30.09.2018. 10-й тур Чемпионата Украины-2018/2019

Карпаты – Шахтер – 1:6

У Карпат старт сезона выдался тяжёлым. В первом туре львовянам в родных стенах пришлось сыграть против Динамо, которое не продемонстрировало ничего особенного, но победило со счётом 0:2 – первый гол забили на 43-й минуте методом автогола, а второй произошел на 45+1 с пенальти. Неприятно, но футбол "зелёно-белых" выглядел не столь печальным. Подопечные Александра Чижевского неплохо вылетали в контратаки и держались довольно достойно – как минимум, это было гораздо дисциплинированнее и усерднее, чем в прошлом сезоне. И это при абсолютно несыгранном составе!

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Впрочем, тягаться с Шахтером "львам" будет тяжело. У них остаётся достаточно привозная оборона, хотя на днях её усилил экс-капитан сборной Украины – Александр Кучер. Вряд ли он выйдет в защиту Карпат прямо сейчас, ведь центрбеку нужно ещё набрать форму и сыграться с партнёрами. Другая проблема кроется в нападении, где вся надежда заключается в настроении Ди Франко и Гуцуляка. По крайней мере, так было в матче против Динамо, но ничего более острого, чем два дальних удара в руки Бойко, им создать не удалось. В целом же, (контр)атаки львовян развивались быстро и продуманно, но всё рассыпалось на завершающей фазе. Карпатам не хватает класса.

Статистика противостояния Шахтера против Карпат

Всего: 60 матчей, 40 побед Шахтера, 8 ничьих, 12 побед Карпат, разница мячей 122-42.

В Премьер-лиге: 52 матча (35, = 8, -9, 112-36)

Кадровая ситуация

Серьёзных проблем с составом у Шахтера нет, но некоторых избежать не удалось. В частности, точно не сыграют Бутко, Сиприано и Фернандо. Из-за травм "горнякам" также не смогут помочь Максим Малышев, Андрей Тотовицкий и Виктор Коваленко – словом, критически важных футболистов Луиш Каштру не потерял. Станет ли он делать масштабные изменения в своём составе? Теоретически, тот же Хочолава мог сесть на скамейку ещё после Суперкубка, но португальский тренер продолжил верить в своих центрбеков. Похоже, он не настроен разбивать сыгранную пару.

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У Карпат также не всё идеально. Львовяне потеряли практически весь прошлогодний состав – и Кристиан Понде тоже хочет покинуть клуб. Именно поэтому он вряд ли выйдет на поле, но на этом проблемы "зелёно-белых", похоже, заканчиваются. Травмированных или дисквалифицированных в команде Александра Чижевского нет.

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Шахтер: Андрей Воробей, Луис Адриану – 6, Алекс – 5, Фернандиньо – 5, Алексей Белик – 4, Брандао – 4, Александр Гладкий – 4, Геннадий Зубов – 4, Валерий Кривенцов – 4.

Карпаты: Андрей Покладок – 3, Серигй Мизин – 2, Александр Паляница – 2, Младен Бартулович – 2, Густаво Бланко-Лещук – 2, Игорь Худобяк – 2.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Карпаты

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко – Марлос, Антонио, Алан Патрик, Тайсон – Мораес

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Вакуленко, Ковтун, Якимец – Вербный, Клёц – Ди Франко, Войковиц, Гуцуляк – Карпенко

"Изюминки"

– Общая проигрышная серия Карпат от Шахтера в чемпионатах длится 8 игр.

– Игроки Шахтера в УПЛ забивают голы в ворота Карпат с 24 июля 2011 года в течение 16-ти игр – 47 мячей.

– 150-й матч в УПЛ может провести Сергей Кривцов (Шахтер).

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Карпаты довольно неплохо выглядели в матче против Динамо, но даже при бледном футболе киевляне легко разбили их (0:2). С Шахтером на его поле "львам" будет намного труднее – тем более, без опытного нападающего. Именно поэтому можно прогнозировать победу "горняков" с довольно крупным счётом.

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