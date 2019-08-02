Срна українською пригадав тріумф Шахтаря в Кубку УЄФА – атмосферний ролик з представленням форми

Екс-капітан "гірників", а нині член тренерського штабу Даріо Срна взяв участь у презентації нового екіпірування.

Сьогодні Шахтар презентував форму, яка присвячена 10-й річниці тріумфу в Кубку УЄФА. У 2009-му "гірники" у фіналі єврокубка перемогли Вердер. Форма на наступний сезон не буде смугастою – вона виконана в тонах, які допомогли завоювати найважливіший трофей в історії клубу.

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Капітан тієї команди Даріо Срна став головним героєм ефектного ролику.

"Будь-яка перемога – це результат важкої роботи всієї команди. Хоч ми всі різні, у нас одна мета. Ця перемога була надважливою і залишилася в серці кожного з нас. Кожен тріумф особливий, але деякі з них ми запам'ятаємо назавжди!" – сказав Срна.

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