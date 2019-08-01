Карпати офіційно підписали бразильського нападника

Ліга Європи — 21:21 1363
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Маріуполь зіграє проти нідерландської команди в Лізі Європи
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Арсенал підписав Ніколя Пепе – трансфер став рекордним в історії клубуАнглія — 18:40 1980
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Коноплянка стане гравцем Бешикташа – турецькі ЗМІ вже знають суму трансферу і зарплату українцяТуреччина — 16:03 2336
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Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердиктІспанія — 15:50 7810
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"Шахтар завжди так гратиме". Камбек Циганкова, фантастичні чемпіони світу, або Чому добре без ФонсекиУкраїна — 13:30 3034