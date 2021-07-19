"Враження дуже позитивні, поки перевершують всі очікування. Ми старанно працюємо. Всі – справжні професіонали. Це дуже добре для команди.

Де Дзербі: Не думав, що футболісти Шахтаря зрозуміють мене так швидко

Де Дзербі – людина, у якої є чіткий стиль гри. Він його не зраджує і дотримується. Це атакувальний футбол, який всі так люблять у Шахтарі", – заявив Боту в ефірі клубного Youtube-каналу донеччан.

Нагадаємо, "гірники" розпочнуть сезон під керівництвом італійського фахівця 24 серпня матчем 1-го туру УПЛ проти Інгульця.

Шахтар стартує в ЛЧ 2021/22 – всі розклади та потенційні суперники віце-чемпіона України перед жеребкуванням