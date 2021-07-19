"Поки перевершує всі очікування": у Шахтарі задоволені роботою тренерського штабу Де Дзербі
Директор департаменту селекції "гірників" Жозе Боту дав оцінку роботі тренерського штабу Роберто Де Дзербі на зборах.
"Враження дуже позитивні, поки перевершують всі очікування. Ми старанно працюємо. Всі – справжні професіонали. Це дуже добре для команди.
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Де Дзербі – людина, у якої є чіткий стиль гри. Він його не зраджує і дотримується. Це атакувальний футбол, який всі так люблять у Шахтарі", – заявив Боту в ефірі клубного Youtube-каналу донеччан.
Нагадаємо, "гірники" розпочнуть сезон під керівництвом італійського фахівця 24 серпня матчем 1-го туру УПЛ проти Інгульця.
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