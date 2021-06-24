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Повне ім'я: Марлон Сантос да Сілва Барбоза

Дата народження: 7 вересня 1995

Зріст: 182 сантиметри

Амплуа: центральний захисник

Сильна нога: права

Історія переходів: Флуміненсе → Барселона Б → Барселона → Ніцца → Сассуоло → Шахтар

Шахтар оголосив про підписання Марлона

Чергова зірочка з Бразилії

Історія третього літнього новачка донецького Шахтаря мало чим відрізняється від історій багатьох бразильських футболістів. Марлон народився у місті Дукі-ді-Кашіас, яке входить до агломерації Ріо-де-Жанейро. Сім'я жила незаможно. Якби не футбол, наш герой цілком ймовірно став би військовим. А шанси на це були доволі високі.

Більшість спортивних порталів зазначають, що Марлон – вихованець Флуміненсе. Це вірна інформація, але є нюанс. Футбольний шлях хлопчик починав у системі іншого тамтешнього гранда – Васко да Гама. Як це часто буває у Бразилії, починав Марлон у футзалі, а вже згодом перебрався у великий футбол. Коли йому виповнилося 14, клуб відрахував його із команди. Селекційний відділ не розгледів у ньому перспективи.

На щастя, це не похитнуло віри самого гравця і, що важливіше, його батька. Останній завдяки своїм зв'язкам вийшов на Флуміненсе і переконав менеджерів дати шанс його сину. Саме у складі "воїнів" і почалася справжня кар'єра Марлона. Ключовим стало рішення тренерів змінити його позицію. "Я почав грати у віці 6 років, і я був номером 10. Протягом багатьох років грав плеймейкера, "директора" півзахисту, а потім у 17 років став захисником. Тренер побачив у мені задатки і перемістив мене в оборону", – згадував футболіст.

Після цього його кар'єра стрімко пішла вгору. Спочатку Марлон закріпився в основному складі Флуміненсе та почав регулярно отримувати виклики до юнацьких та олімпійської збірних Бразилії. У 2015-му з юними "селесао" з'їздив на два турніри U-20 – чемпіонат Південної Америки та чемпіонат світу. Першість континенту Бразилія завершила лише на четвертому місці, зате реабілітувалася на значно вищому рівні. Марлон був гравцем основи та допоміг своїй команді стати віце-чемпіонами світу. Не дивно, що у його послугах зацікавилася сама Барселона.

Здійснення мрії у Барселоні

Після поїздки на юнацький мундіаль у Нову Зеландію (на тому турнірі, до речі, Віктор Коваленко став найкращим бомбардиром турніру) Марлон ще один сезон провів на Батьківщині. Відтак влітку 2016-го він вже вважався доволі досвідченим виконавцем. На той момент у його активі було півсотні матчів за клуб та більше десятка – за збірні. Однак у Барселоні не наважилися на повноцінний трансфер. Було вирішено спочатку дати шанс у оренді. Подейкують, що бразилець навіть відмовився від трансферу в Реал, який нібито гарантував йому місце в першій команді.

Зрештою, влітку 2016-го Марлон опинився у столиці Каталонії. Про виступи під керівництвом Луїса Енріке, який тільки-но захистив звання чемпіона та володаря Кубка Іспанії, не йшлося. Бразилець став гравцем Барселони Б. Там він через травму пропустив старт сезону, але після повернення завоював місце в стартовому складі. Та кампанія завершилася для "дубля" Барси тріумфальним виходом у Сегунду, а Марлон отримав шанс потренуватися і зіграти з Мессі.

Цікаво, що його перший вихід на поле в рамках Ла Ліги міг стати фатальним. Луїс Енріке поривався випустити Марлона замість Жерара Піке в матчі проти Реала Сосьєдад наприкінці листопада 2016-го. Виявилося, що каталонці невчасно відправили документи гравця у Федерацію футболу Іспанії. Відтак, грати він мав право лише з першого січня 2017-го. На щастя, тренерський штаб вчасно зрозумів помилку, і Барселоні вдалося уникнути технічної поразки.

Тижнем раніше Луїс Енріке подібний хід уже здійснив, але сталося це в Лізі чемпіонів. Там проблем із заявкою не було. Ті 18 хвилин проти шотландського Селтіка досі так і залишаються єдиним досвідом футболіста у Лізі чемпіонів. З головним клубним турніром пов'язана також кумедна історія. Марлона взяли на виїзний матч проти Манчестер Сіті, але він не зміг полетіти разом із командою. Вже в аеропорті виявилося, що він забув дома паспорт, тому був змушений наздоганяти своїх партнерів наступного дня.

Дебюту в чемпіонаті Іспанії довелося чекати аж до завершення сезону. Юний захисник зіграв у двох завершальних турах Прімери проти Лас-Пальмаса (4:1) та Ейбара (4:2). Це дало йому право отримати чемпіонську медаль, але не допомогло закріпитися в команді. Через три місяці він уже був у Франції. Проте Марлон ні про що не шкодує, дякує Барсі за здійснену мрію і з теплотою згадує час, проведений у Каталонії.

"У мене лише хороші спогади. Я приїхав дуже молодим, і клуб зробив ставку на мене. У Барселоні Б багато чому навчився, як і тоді, коли мене перевели до першої команди Луїса Енріке. Я особливо пам'ятаю історичний вихід у Сегунду та мій дебют в Лізі чемпіонів проти Селтіка. Грати з Мессі й усіма іншими чемпіонами, які у нас були... Мій час у Барселоні був чудовим", – вважає бразилець.

Балотеллі сказав іти в Сассуоло

Вже після першого сезону було очевидно, що Марлон переріс рівень молодіжної команди. Барселона не пошкодувала 5 мільйонів євро, аби викупити його контракт у Флуміненсе. Бразилець пройшов підготовку до сезону, але незадовго до закриття трансферного вікна покинув команду. Його орендувала Ніцца.

Це були часи володарювання у французькій Рив'єрі Люсьєна Фавра, а у складі "орлят" запалювали такі зірки, як Данте, Маріо Балотеллі, Алассан Плеа та Аллен Сен-Максімен. Швейцарський наставник Ніцци сміливо почав підпускати новачка до основи. Спочатку доводилося чергувати повні матчі з відсутністю навіть у заявці, але наприкінці сезону Марлон міцно закріпився у стартовій обоймі. Допомогла тактична гнучкість – вміння зіграти як у парі, так і у трійці центрбеків. А швидкій адаптації посприяв земляк – Данте. Колишній гравець Баварії тоді вже був капітаном команди. У дебютному сезоні центрбек відіграв у чемпіонаті Франції 23 поєдинки, з яких лише два були неповними.

Орендна угода була розрахована не два сезони, але Барселона завбачливо включила пункт про безперешкодне повернення на екваторі цього терміну. Влітку 2018-го каталонцям дуже були потрібні гроші. Після зимового трансферу Філіппе Коутінью знадобилися ресурси для нових трансферів. Менша сума тут і зараз здалася керівництву привабливішою за перспективу через рік отримати більше – у Ніцци було право викупити футболіста за 20 млн євро.

За Марлона влаштували справжній аукціон. Лестер вибув із боротьби, лише дізнавшись запити Барселони. Куди предметнішими були переговори із Вест Хемом та Шальке. Як бачимо, бразилець міг стати одноклубником Коноплянки ще три роки тому. Найкращі умови пропонували саме у Гельзенкірхені. Однак у справу втрутився Сассуоло. Італійці заплатили Барсі 6 млн євро (через рік додали іще шість) і забрали гравця. Марлон зізнавався, що навіть радився із Балотеллі: "Маріо сказав переходити саме сюди, бо тут я буду багато грати".

Того ж літа команду очолив Роберто Де Дзербі. Молодий фахівець повірив у бразильця й відразу кинув його у бій. Щоправда, дебют Марлона в Серії А видався епічним. Захисник отримав вилучення вже у компенсований час матчу проти Кальярі (2:2). Знакова подія трапилася у 10-му турі. Марлон забив шедевральний гол Болоньї. Цей м'яч досі залишається єдиним у його професіональній кар'єрі. Зверніть увагу на техніку прийому перед ударом. Футзальне минуле явно не забуте. "Це було несподіванкою навіть для мене. Не розраховував на такий красивий гол. Дякую Богові за те, що дав мені можливість так пробити, а також підбадьорив мене, тому що моя дружина тоді була вагітна", – прокоментував бразилець свій подвиг.

Актив, на якому не вдалося заробити

Сассуоло – клуб, який вміє робити бізнес. "Нероверді" не бояться довіряти перспективним футболістам, розвивати їх, а потім продають значно дорожче. Так мало статися і з Марлоном. Перший сезон в Італії вийшов суперечливим, адже через складну травму гравець після зимової перерви практично не грав. Наступна кампанія стала кращою, хоча два місяці також довелося провести у лазареті. Коли ж Марлон був готовий, його місце у стартовому складі не обговорювалося.

Минулого літа Сассуоло майже продав свого гравця із вигодою у кілька мільйонів євро. Фулхем саме піднявся у АПЛ і шукав підсилення лінії захисту. Марлон здавався ідеальним кандидатом. Клуби домовилися про суму та формулу оплати, футболіст пройшов медогляд і поїхав підписувати контракт. Коли бразилець уже був у Лондоні, "коттеджери" раптово захотіли змінити ставки. У Сассуоло вимагали зробити знижку. Схоже, історія проваленого трансферу Рожеріо в Ньюкасл кількома тижнями раніше нічого не навчила англійців. Спортивний директор Сассуоло Джованні Карневалі розлютився і згорнув переговори. Хтозна, можливо, саме цього центрбека не вистачило Фулхему, аби не вилетіти з еліти.

Подібні ситуації можуть вплинути на психологічний стан. До того ж Марлон вдруге не зміг здійснити мрію, хоча цього разу вона була ще ближчою. Спочатку Вест Хем, а потім Фулхем так і не закрили трансфер. Проте бразилець не втрачає надії бодай колись опинитися на Туманному Альбіоні: "Що стосується АПЛ, я, звичайно, хотів би зіграти в цьому чемпіонаті. Насправді це мрія для мене". Однак спочатку доведеться проявити себе в іншій Прем'єр-лізі – українській. Шахтар заплатив все ті ж 12 млн євро, які Сассуоло сумарно перерахував Барселоні. Італійці "вийшли в нуль", що з урахуванням зниження трансферної вартості гравця не так вже й погано.

Для чого Марлон Шахтарю

Протягом минулого сезону лише лінивий не говорив про проблеми "гірників" у захисті. Передусім, про відсутність якісного виконавця на позицію правого центрбека. Лівіше діє Микола Матвієнко, для якого рівноцінного партнера просто не було. Валерій Бондар здійснює чимало помилок, які не рідко призводять до пропущених м'ячів чи вилучень гравця. Сергій Кривцов хороший у боротьбі, але володіє обмеженими тактичними навичками. Вітао помітно бракує досвіду. Давид Хочолава... Автору цих рядків взагалі не зрозуміло, для чого в команді легіонер такого рівня, враховуючи аспект із лімітом.

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Очевидно, що Марлон приходить під основу. На його боці не лише сума трансферу, а й бажання тренера. За словами Сергія Палкіна, для Роберто Де Дзербі саме цей трансфер був ключовим. Звісно, спільна робота в Сассуоло має значення, але є іще дещо. Цей перехід можна вважати стратегічним, адже Шахтарю було дуже важливо мати у своєму складі бразильця, який володіє італійською. Він точно здатен донести до партнерів вимоги наставника краще, ніж будь-який перекладач. На цьому акцентує увагу і сам Марлон: "Думаю, це перевага для мене і, напевно, для всього колективу. Все-таки я вже розумію ідеї тренера і можу передати їх іншим хлопцям. Вважаю, це допоможе нам втілювати в життя задумки Де Дзербі".

Це зовсім не нівелює власне ігрових якостей новачка донеччан. Марлон має усі шанси стати важливим гравцем вже з перших матчів. Новий тренер Шахтаря будує гру своїх команд з ухилом на володіння. Сассуоло був серед найкращих у Італії за цим компонентом. Бразилець теж не відставав – він регулярно потрапляв у топ гравців, які віддають найбільше передач (відсоток успішних коливається на рівні 97). Марлон залишав позаду таких визнаних майстрів, як Леонардо Бонуччі, Мілан Шкріняр та ін. Він дуже холоднокровно діє на м'ячі, ніколи не віддасть партнеру непідготовлений пас. Уміє виходити з-під пресингу та майстерно прикриває м'яч, готуючи лінію для передачі.

З роботою безпосередньо в обороні трохи складніше. У бразильця не найкраща антропометрія як для центрбека. 182 сантиметри зросту трохи замало, щоб вести боротьбу в повітрі. Марлон намагається компенсувати це правильним вибором позиції та агресією. Так, йому складно виграти боротьбу в таргетмена на кшталт Роналду чи Лукаку, але він зробить усе можливе, щоб суперник пробив з якомога гіршого положення.

На початку європейської кар'єри також простежувалися тактичні помилки. Але за час перебування в Італії їх стало значно менше. "Думаю, я помітно додав з точки зору тактики, а також гри в захисті в цілому. Я більше не молодий гравець, який покинув Бразилію в пошуках удачі в Європі. Сьогодні мені майже 26 років. У мене є хороший досвід, хоча я знаю, що не можу перестати вдосконалюватися кожного дня – як на тренуваннях, так і в іграх", – вважає Марлон.

Новачок Шахтаря звик бути ключовою фігурою в обороні. Італія відкрила це для себе у карантинний період. Якщо його залученість у побудову атак і до того була очевидною, то взаємодія з партнерами стала одкровенням. Порожні стадіони дали змогу пересвідчитися, що Марлон не замовкає протягом усього матчу. Постійно підказує та підбадьорює своїх товаришів. "Молодець", "добре", "пас назад", "вільний", "супер", "мужик", "обережно" – ці слова зринають із його вуст по десятку разів за матч. Схоже, такій людині під силу нарешті навести лад у проблемній обороні Шахтаря.

Тьягу Сілва – взірець

На перший погляд, це не типовий трансфер для донецького клубу. Восени Марлону виповниться 26. Він не підходить під опис молодого бразильця, якого потрібно вивести на високий рівень і потім вигідно перепродати. Шахтар отримав цілком сформованого гравця для вирішення проблем тут і зараз. Але дуже сумнівно, що це стане рішенням на довгі роки. Марлон опинився в Україні через тренера. Роберто Де Дзербі в Києві для того, аби "засвітитися" в єврокубках та здійснити наступний крок вперед. Ні, ми не хочемо сказати, що вони так само і підуть одночасно. Здається, гравець може це зробити навіть раніше. Про нього ще не забули у Європі, а яскравий сезон (бажано у Лізі чемпіонів) здатен повернути увагу щонайменше середняків топ-чемпіонатів.

Амбіцій Марлону не бракує. Про бажання пограти в АПЛ ми вже згадували вище, але й це далеко не межа. Бразилець зовсім не проти знову приміряти футболку Барселони: "Я був занадто молодим, щоб грати в тій Барсі. Було б великим задоволенням, мрією – повернутися в такий великий клуб, зіграти в Лізі чемпіонів і виграти титули. Точно так само, як повернутися у Флуміненсе". Ба більше, Марлон уже навіть визначив дату повернення на батьківщину. В одному із інтерв'ю італійській пресі він говорив про 33 роки. Що ж, попереду ще сім сезонів у Європі.

У Шахтарі бразилець не буде халтурити. Він усе ще сподівається піти шляхом Тьягу Сілви. Для Марлона він – взірець. Обидва виховувалися у системі Флуміненсе, тому аналогії простежувалися з ранніх років. "Моїм кумиром завжди був мій батько. Моїм орієнтиром на полі завжди був Тьягу Сілва. Він – джерело натхнення, яке надає сили намагатися грати все краще і краще. Звичайно, Серхіо Рамос теж чудовий захисник, але Тьягу Сілва завжди був у моєму серці", – зізнається новачок Шахтаря.

Хтось скаже, що це аж надто амбітно чи навіть самовпевнено. Проте, переможець цьогорічної Ліги чемпіонів теж як футболіст розкрився порівняно пізно. Перша спроба Сілви закріпитися у Європі була наскільки непевною, що він навіть повертався на батьківщину. Зараз Марлон перебуває у тому ж віці, в якому Тьягу перебрався у Мілан. Різниця не така очевидна, як може здатися. Перейти із Шахтаря у топ-клуб – реальна історія. Прикладів вистачає. Все залежить лише від наполегливості та бажання працювати. Всі умови для цього є. Лише від Марлона залежить, чи великий палець у роті стане останнім, що об'єднує його з кумиром. Саме так вони відсвяткували свої дебютні голи у Серії А. Далі – у кожного свій шлях.

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