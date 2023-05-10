"На всіх матчах Шахтаря та Дніпра-1 до завершення сезону буде застосована система VAR. За інформацією ТаТоТаке, відповідне рішення ухвалили на засіданні "Комісії з визначення матчів для застосування системи ВАА (VAR)", яке відбулося 5 травня.

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Додамо, що на матчах Дніпра-1 за використання системи VAR сплачуватиме УАФ. Тобто, для клубу воно буде безкоштовним. З Шахтарем ситуація інакша. "Гірники" надіслали листи до УПЛ із запитом отримання системи VAR на решті матчів до кінця сезону. УПЛ задовольнила прохання "гірників" та затвердила, що за "умови отримання сплати за послуги з боку ФК Шахтар та отримання відповідних листів-згоди від клубів-господарів" такі системи будуть надані клубу", – йдеться в Telegram-каналі ТаТоТаке.

Нагадаємо, раніше Комітет арбітрів сам визначав один матч туру УПЛ, на якому буде працювати система VAR. Останні тижні супроводжувалися постійними суддівськими скандалами, а чемпіонська битва в самому розпалі. За 5 турів до фінішу СК Дніпро-1 відстає від Шахтаря на 3 очки, однак має один матч в запасі.

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