"На всех матчах Шахтера и Днепра-1 до завершения сезона будет применена система VAR. По информации ТаТоТаке, соответствующее решение было принято на заседании "Комиссии по определению матчей для применения системы ВАА (VAR)", которое состоялось 5 мая.

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На матчах Днепра-1 за использование системы VAR будет платить УАФ. То есть, для клуба оно будет бесплатным. С Шахтером ситуация иная. "Горняки" направили письма в УПЛ с запросом получения системы VAR на остальных матчах до конца сезона. УПЛ удовлетворила просьбу "горняков" и утвердила, что при "условии получения оплаты за услуги со стороны ФК Шахтер и получения соответствующих писем-согласий от клубов-хозяев" такие системы будут предоставлены клубу", – говорится в Telegram-канале ТаТоТаке.

Напомним, ранее Комитет арбитров сам определял один матч тура УПЛ, на котором будет работать система VAR. Последние недели сопровождались постоянными судейскими скандалами, а чемпионская битва в самом разгаре. За 5 туров до финиша СК Днепр-1 отстает от Шахтера на 3 очка, однако имеет один матч в запасе.

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