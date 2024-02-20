Олександрія та Рух оголосили про початок продажу квитків на свої перші матчі у новому році в УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня у поєдинку 18-го туру прийматимуть Шахтар, а Пономарьов і Ко зіграють з Поліссям.

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На матчі Олександрії і Шахтаря очікується до 608 вболівальників, повідомляє офіційний сайт "містян". Квитки можна придбати онлайн за посиланням, а також в касах КСК Ніка в п'ятницю, 23 лютого. Вартість перепустки 100 гривень. Учасникам бойових дій прохід на стадіон буде безоплатний. При купівлі квитка в касах має додаватись план евакуації та перелік додаткових заходів безпеки.

В свою чергу, матч між Рухом і Поліссям, який відбудеться на Арена Львів, зможуть переглянути до 1000 осіб, зазначає сайт львів'ян. Квитки передбачені у трьох цінових категоріях: 150 грн, 800 грн (VIP-сектор з фуршетом та напоями) та 15 тисяч грн (вартість одного SKY-Box у ложі на 12 осіб). Оформити перепустку можна за посиланням.

Нагадаємо, Олександрія і Шахтар зіграють у понеділок, 26 лютого, о 13:00. Рух зустрінеться з Поліссям на день раніше – 25 лютого, о 18:00.

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