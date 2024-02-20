Одразу чотири представники елітного дивізіону побоялись брати на себе відповідальність за життя та здоров'я свої фанатів.

Як повідомлялось раніше, Динамо перший весняний матч проти Металіста 1925, який мав бути формально гостьовим, зіграє на своєму домашньому стадіоні. Кияни проведуть цю дуель без глядачів, інформує Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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За інформацією джерела, окрім харків'ян, у другому колі свої домашні ігри без уболівальників планують грати також Зоря, СК Дніпро-1 та Чорноморець.

Нагадаємо, у Харкові, Одесі та Дніпрі регулярно лунають сигнали повітряної тривоги і міста зазнають атаки дронів та ракетних ударів. Окрім того, поряд із Дніпро-Ареною немає достатньої кількості сертифікованих бомбосховищ. Зоря ж свої домашні матчі проводитиме у Києві на арені Лівого берега і також не хоче брати на себе відповідальність за життя уболівальників.

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