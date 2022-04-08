Керівництво Шахтаря планує продати українського півзахисника Михайла Мудрика, повідомляє програма "Циганик Live".

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Раніше "гірники" відхиляли будь-які пропозиції щодо трансферу своєї зірки, небажаючи розлучатися із перспективними українцями, однак війна змінила плани донеччан. Боси "помаранчево-чорних" розглядають пропозиції щодо Мудрика, яких нині вдосталь.

Нагадаємо, в середині лютого 21-річний хавбек продовжив контракт з Шахтарем до кінця 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

До слова, раніше Брентфорд пропонував за Мудрика 15 млн євро, однак ця пропозиція на влаштувала "гірників".

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