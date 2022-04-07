"Усі зароблені гроші від цих матчів підуть на допомогу нашим ЗСУ. Для футболістів це буде хороша нагода прославити Україну та нагадати усьому світу про війну на нашій землі.

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Що хотів би зараз сказати всім українцям? Не здавайтесь. Вірте в нашу перемогу, будьте єдині та не втрачайте в надію, що все скоро закінчиться", – сказав Мудрик у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, що до останнього часу футболісти Шахтаря були залучені до волонтерської діяльності в Україні. Однак нещодавно "гірники" отримали дозвіл виїхати за кордон, де будуть проводити товариські матчі з найсильнішими командами Європи, щоб зібрати кошти для допомоги армії.

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