"Брентфорд справді цікавився Мудріком. Були пропозиції: спочатку 12 мільйонів, потім 15 мільйонів. Немає такого, що Мудрик рветься у Брентфорд з немислимою силою. Я вважаю, і він це розуміє, що зараз знайшов потрібного тренера, який його розкрив, який дасть йому дорогу у серйозний європейський футбол у майбутньому. Сьогодні не час бути ласими на пропозиції, які приходять.

Розумію, що це чемпіонат Англії, але в душі він, гадаю, мріє про топовий європейський клуб. Всі ті зусилля, які він робить у тренувальному процесі, як він слухає те, що йому каже головний тренер, говорить про те, що він себе позиціонує у майбутньому набагато сильніше, ніж Брентфорд.

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Ми припускаємо, що він може коштувати дуже дорого, а може й не коштувати нічого. Залежить від того, як він ставитиметься до себе і як буде бачити себе у футболі. На цьому етапі ми на правильному шляху з Мудриком. Ви бачили, що був один тренер, інший тренер, він у оренду ходив. Ми намагалися знайти його футбол та його тренера. Де Дзербі на ранніх стадіях переговорів уже знав Мудрика і його талант. Але знати і реалізувати на полі – це різні речі. Інші тренери також знали, але у них, на жаль, не вийшло.

Був інтерес щодо Мудрика, Додо, Соломона, але ці інтереси нас не задовольняють. Хлопці прогресують. З приходом Де Дзербі вони ставатимуть ще сильнішими, і ціна питання зростатиме. Тому деякі рішення ухвалювались з урахуванням цєї ситуації", – резюмував Палкін у коментарі каналу "Футбол".

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