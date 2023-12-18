Як стало відомо Спорт24, 29-річний півзахисник Іван Петряк не вписується у плани Маріно Пушіча.

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До колишнього гравця збірної України вже є інтерес двох клубів УПЛ – Кривбаса та ЛНЗ. Наставник криворіжців Юрій Вернидуб добре знає можливості Петряка за спільною роботою в Зорі. Втім, для оформлення трансферу є дві перешкоди – висока травматичність хавбека і довготривалий контракт із Шахтарем – аж до 2026 року. Відповідно, зарплатні запити можуть виявитися надто високими.

Додамо, що Петряк жодного разу не потрапляв до заявки Шахтаря у нинішньому сезоні, а останній офіційний матч проводив 16 березня. За даними Transfermarkt, влітку 2022 року "гірники" заплатили Фехервару 1,5 млн євро. Нинішня ціна півзахисника майже удвічі менша – 800 тисяч євро.

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