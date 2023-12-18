Как стало известно Спорт24, 29-летний полузащитник Иван Петряк не вписывается в планы Марино Пушича.

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К бывшему игроку сборной Украины уже есть интерес двух клубов УПЛ – Кривбасса и ЛНЗ. Наставник криворожцев Юрий Вернидуб хорошо знает возможности Петряка по совместной работе в Заре. Впрочем, для оформления трансфера есть два препятствия – высокая травматичность хавбека и длительный контракт с Шахтером до 2026 года. Соответственно, зарплатные запросы могут оказаться слишком высокими.

Петряк ни разу не попадал в заявку Шахтера в нынешнем сезоне, а последний официальный матч проводил 16 марта. По данным Transfermarkt, летом 2022 года "горняки" заплатили Фехервару 1,5 млн евро. Нынешняя цена полузащитника почти вдвое меньше – 800 тысяч евро.

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