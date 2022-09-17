Шахтар стежить за півзахисником аргентинського Уракана Сантьяго Ессе, повідомляє UA-Футбол.

Екс-захисник Карпат тріумфально дебютував у Польщі – за його новий клуб також грають 3 інші українці

Раніше "гірники" планували підсилити центр поля Єгором Назариною, однак не змогли дійти згоди щодо трансферу з Зорею. 20-річний хавбек – хороша альтернатива лідеру луганців. Його контракт з Ураканом чинний до 31 грудня 2022 року.

У поточному сезоні Ессе провів за команду зі столиці Аргентини 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 гольові передачі. Він також встиг дебютувати у складі олімпійської збірної Аргентини. Transfermarkt оцінює гравця у 4 мільйони євро.

"Шахтар відверто відскочив": скільки коштує Мудрик, людина-мем зі Селтіка і докір Динамо – команда, яка викликає емоції