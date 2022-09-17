Шахтер следит за полузащитником аргентинского Уракана Сантьяго Эссе, сообщает UA-Футбол.

Экс-защитник Карпат триумфально дебютировал в Польше – за его новый клуб также играют 3 других украинца

Ранее "горняки" планировали усилить центр поля Егором Назариной, однако не смогли прийти к соглашению о трансфере с Зарей. 20-летний хавбек – хорошая альтернатива лидеру луганчан. Его контракт с Ураканом действует до 31 декабря 2022 года.

В текущем сезоне Эссе провел за команду из столицы Аргентины 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевых передачи. Он также успел дебютировать в составе олимпийской сборной Аргентины. Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

"Шахтар відверто відскочив": скільки коштує Мудрик, людина-мем зі Селтіка і докір Динамо – команда, яка викликає емоції