Ще один український футболіст вирішив спробувати легіонерського хліба.

Український захисник Богдан Куртяк перейшов і вже встиг дебютувати з перемоги 6:0 в обласному Кубку Польщі за Зніч (Б'яла Піска), повідомляє офіційний сайт клубу.

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Термін угоди та умови переходу 22-річного оборонця до табору представника четвертого за класом дивізіону чемпіонату Польщі наразі невідомі. За Зніч також виступають інші українці: Олександр Зозуля, Олег Трубніков і Максим Скиба.

Нагадаємо, Куртяк – вихованець львівських Карпат. Минулого сезону виступав у клубі Другої ліги – АФСК Київ. У серпні 2022-го перейшов у аматорський ФК Самбір, однак 9 вересня розірвав з ними контракт.

Зніч після 11-ти турів йде у турнірній таблиці польської Третьої ліги п'ятим. У клубу напівпрофесійний статус.

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