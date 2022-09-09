"За моєю інформацією, колізія була в тому, як розплачуватись за цей трансфер. Зоря в особі Євгена Геллера хотіла, щоб цей трансфер провели за його баченням – за готівку.

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Шахтар не звик платити так, адже завжди проводить платежі офіційно. Наскільки я чув, сума була 800 тисяч євро, на ній зійшлися клуби. Але Шахтар не пішов на оплату готівкою та трансфер не відбувся", – поділився Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, контракт Назарини з Зорею чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро. У поточному сезоні Єгор вже зіграв у 5 матчах, відзначившись 1 забитим м'ячем.

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