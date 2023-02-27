Шахтар найближчим часом може підписати двох новачків, повідомив журналіст Віктор Вацко у своїй програмі Вацко Live.

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За інформацією джерела, "гірники" перебувають на дуже просунутій стадії щодо переходу бразильського лівого захисника. Конкретного прізвища названо не було.

Також Шахтар близький (на відстані медогляду) до трансферу 18-річного лівого вінгера. "Не бразилець. З країни, де багато хто з нас не знав, що там у футбол грають. Забув... Чи Таджикистан, чи Туркменістан", – зазначив Вацко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли про інтерес "гірників" до бразильського захисника Аль-Айна Еріка.

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