У послугах Еріка Йоргенса де Менезеса, більш відомого як Ерік, зацікавлені одразу чотири клуби з різних куточків світу, стверджує FogaoNET.

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Бразильські Ботафого та Сан-Паулу нещодавно пробували підписати 21-річного лівого захисника. Результат цих спроб поки невідомий. Окрім цього, офіційну пропозицію щодо Еріка вже зробили Шахтар та ПАОК. Портал Transfermarkt наразі оцінює підопічного Реброва в 1,2 млн євро.

До слова, донецький колектив у 2020-му вже намагався підписати юного бразильця, який тоді ще виступав за Інтернасьйонал. Спроба не увінчалась успіхом.

Наразі Ерік має контракт з Аль-Айном до літа 2025 року. Він є стабільним гравцем основи і доволі часто відзначається результативними діями в атаці – 19 матчів, чотири голи та два асисти.

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