Шахтер в ближайшее время может подписать двух новичков, сообщил журналист Виктор Вацко в своей программе Вацко Live.

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По информации источника, "горняки" находятся на очень продвинутой стадии по переходу бразильского левого защитника. Конкретная фамилия названа не была.

Также Шахтер близок (на расстоянии медосмотра) к трансферу 18-летнего левого вингера. "Не бразилец. Из страны, где многие из нас не знали, что там в футбол играют. Забыл... То ли Таджикистан, то ли Туркменистан", – отметил Вацко.

Напомним, ранее СМИ заявляли об интересе "горняков" к бразильскому защитнику Аль-Айна Эрику.

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