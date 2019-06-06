Шахтар готовий зменшити для Роми суму відступних за Фонсеку

Донецький Шахтар та італійська Рома ведуть переговори щодо наставника "гірників" Паулу Фонсеки.

Як стало відомо "Футбол 24" з власних джерел, Рома пропонує Шахтарю за португальського спеціаліста 2,5 мільйона євро. Італійці хочуть запропонувати Фонсеці контракт терміном на три роки.

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Український клуб хоче отримати за португальця 5 мільйонів євро відступних, які прописані в контракті Фонсеки, але готовий піти на поступки та зменшити суму до 3-х мільйонів євро.

Зауважимо, що Рома перебуває у скрутному становищі, адже інший кандидат – Роберто Де Дзербі, відмовив римлянам та пролонгував контракт з Сассуоло. Тобто, наразі Фонсека залишився єдиним кандидатом на посаду наставника "вовків".

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